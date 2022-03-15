Обращение "Единой России" по ситуации в Незалежной поддержали более 25 партий мира

В документе, напомним, отмечается, что украинский режим готовил крупномасштабную карательную военную операцию против жителей Донбасса, которая могла привести к многочисленным жертвам.

Более 25 политических партий различных стран мира поддержали обращение "Единой России" по ситуации на Украине. Об этом заявила пресс-служба политсилы.

"О поддержке заявили ведущие партии КНР, Сирии, Кубы, Армении, Азербайджана, Болгарии, Вьетнама, Монголии, Индонезии, Камбоджи, Лаоса и целого ряда африканских стран", — отмечается в сообщении.

Замглавы комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников Андрей Климов подчеркнул, что у России "есть достоверные данные, что на Украине с помощью иностранных специалистов готовили так называемые грязные бомбы и теракты с применением ядерных элементов".

А вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв напомнил, что российская спецоперация была организована только после того, как были испробованы все другие возможности предотвратить текущий вариант развития событий.