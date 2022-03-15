Обращение "Единой России" по ситуации в Незалежной поддержали более 25 партий мира
В документе, напомним, отмечается, что украинский режим готовил крупномасштабную карательную военную операцию против жителей Донбасса, которая могла привести к многочисленным жертвам.
Более 25 политических партий различных стран мира поддержали обращение "Единой России" по ситуации на Украине. Об этом заявила пресс-служба политсилы.
"О поддержке заявили ведущие партии КНР, Сирии, Кубы, Армении, Азербайджана, Болгарии, Вьетнама, Монголии, Индонезии, Камбоджи, Лаоса и целого ряда африканских стран", — отмечается в сообщении.
Замглавы комиссии "Единой России" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников Андрей Климов подчеркнул, что у России "есть достоверные данные, что на Украине с помощью иностранных специалистов готовили так называемые грязные бомбы и теракты с применением ядерных элементов".
А вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв напомнил, что российская спецоперация была организована только после того, как были испробованы все другие возможности предотвратить текущий вариант развития событий.
Ранее комиссия "Единой России" по международному сотрудничеству обратилась к партиям-партнёрам по ситуации вокруг украинского кризиса. В документе, в частности, отмечается, что украинский режим готовил крупномасштабную карательную военную операцию против жителей Донбасса. Она могла привести к сотням тысяч жертв среди мирного населения, в том числе среди граждан России.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Владимир Смирнов