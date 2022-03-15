Зеленский: Украина поняла, что не войдёт в НАТО

"Поняли, что Украина не станет членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди", — сказал он. — "Годами мы слушали про якобы открытые двери, но теперь услышали, что нам туда не войти. Это правда, и это надо признать. Я рад, что наш народ начал это понимать и начал рассчитывать на себя и на партнёров, которые нам помогают".