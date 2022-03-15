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15 марта, 12:55

Зеленский: Украина поняла, что не войдёт в НАТО

Зеленский добавил, что Киев сейчас не претендует на активизацию Пятой статьи договора о НАТО, хотя и считает, что небо Незалежной нужно защищать так же, как и небо альянса.

Выступление Владимира Зеленского на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force. Видео © телеграм-канал Zelenskiy / Official

Украина поняла, что ей не войти в НАТО, заявил президент Незалежной Владимир Зеленский на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force.

"Поняли, что Украина не станет членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди", — сказал он. — "Годами мы слушали про якобы открытые двери, но теперь услышали, что нам туда не войти. Это правда, и это надо признать. Я рад, что наш народ начал это понимать и начал рассчитывать на себя и на партнёров, которые нам помогают".

Зеленский добавил, что Киев сейчас не претендует на активизацию пятой статьи договора о НАТО, хотя и считает, что небо Незалежной нужно защищать так же, как и небо альянса. Напомним, пятая статья гласит, что если одно государство – член НАТО становится жертвой вооружённого нападения, то все остальные будут считать это нападением на страны блока.

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А ранее Владимир Зеленский раскритиковал философию Североатлантического альянса и заявил, что не видит смелости у членов НАТО объединиться ради Киева.

Александра Вишнякова

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