Зеленский: Украина поняла, что не войдёт в НАТО
Зеленский добавил, что Киев сейчас не претендует на активизацию Пятой статьи договора о НАТО, хотя и считает, что небо Незалежной нужно защищать так же, как и небо альянса.
Выступление Владимира Зеленского на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force. Видео © телеграм-канал Zelenskiy / Official
Украина поняла, что ей не войти в НАТО, заявил президент Незалежной Владимир Зеленский на встрече лидеров государств Joint Expeditionary Force.
"Поняли, что Украина не станет членом НАТО. Мы это понимаем, мы адекватные люди", — сказал он. — "Годами мы слушали про якобы открытые двери, но теперь услышали, что нам туда не войти. Это правда, и это надо признать. Я рад, что наш народ начал это понимать и начал рассчитывать на себя и на партнёров, которые нам помогают".
Зеленский добавил, что Киев сейчас не претендует на активизацию пятой статьи договора о НАТО, хотя и считает, что небо Незалежной нужно защищать так же, как и небо альянса. Напомним, пятая статья гласит, что если одно государство – член НАТО становится жертвой вооружённого нападения, то все остальные будут считать это нападением на страны блока.
А ранее Владимир Зеленский раскритиковал философию Североатлантического альянса и заявил, что не видит смелости у членов НАТО объединиться ради Киева.