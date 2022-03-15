Уже дешевле миллиона: Трансферная стоимость Кокорина снизилась второй раз за три месяца

По последним данным, теперь Кокорин оценивается в 900 тысяч евро. В декабре форварда оценивали в два миллиона евро. Стоит отметить, что такой низкой стоимость игрока была 12 лет назад, в самом начале его карьеры, когда он выступал за московское "Динамо".