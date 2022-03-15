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15 марта, 12:54

Уже дешевле миллиона: Трансферная стоимость Кокорина снизилась второй раз за три месяца

Форвард по-прежнему не попадает в заявку своей команды и не отметился какими-либо результативными действиями.

Трансферная стоимость нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина продолжила своё снижение и стала ниже одного миллиона евро. Такие данные приводит портал Transfermarkt.

По последним данным, теперь Кокорин оценивается в 900 тысяч евро. В декабре форварда оценивали в два миллиона евро. Стоит отметить, что такой низкой стоимость игрока была 12 лет назад, в самом начале его карьеры, когда он выступал за московское "Динамо".

Кокорин подешевел на полтора миллиона евро за полгода

Кокорин подешевел на полтора миллиона евро за полгода

Добавим, что Александр Кокорин более чем за год не отметился результативными действиями в составе "Фиорентины", а в ряде последних матчей не попадал в заявку своей команды.

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ТАСС / LaPresse via ZUMA Press

Шамиль Гаджиев

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