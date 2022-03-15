Уже дешевле миллиона: Трансферная стоимость Кокорина снизилась второй раз за три месяца
Форвард по-прежнему не попадает в заявку своей команды и не отметился какими-либо результативными действиями.
Трансферная стоимость нападающего "Фиорентины" Александра Кокорина продолжила своё снижение и стала ниже одного миллиона евро. Такие данные приводит портал Transfermarkt.
По последним данным, теперь Кокорин оценивается в 900 тысяч евро. В декабре форварда оценивали в два миллиона евро. Стоит отметить, что такой низкой стоимость игрока была 12 лет назад, в самом начале его карьеры, когда он выступал за московское "Динамо".
Добавим, что Александр Кокорин более чем за год не отметился результативными действиями в составе "Фиорентины", а в ряде последних матчей не попадал в заявку своей команды.
ТАСС / LaPresse via ZUMA Press