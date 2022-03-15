Red Wings будет летать из Москвы в Анталью на "суперджетах"

Авиакомпания Red Wings теперь будет летать из Москвы в турецкую Анталью на самолётах Sukhoi Superjet 100, рейсы будут осуществляться пять раз в неделю. Об этом следует из данных, опубликованных на сайте перевозчика.

"Российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт, предназначенный для перевозки от 87 до 108 пассажиров на дальность 3050 или 4600 км. Разработан компанией "Гражданские самолёты Сухого" при участии ряда иностранных компаний. Спроектирован только с применением цифровых технологий", — говорится в сообщении.

На выбор пассажиров представлены два тарифа, а длительность полёта составит 5 часов 20 минут. Так, "лайт" будет стоит 34 465 рублей, в этом тарифе пассажирам будет доступна лишь ручная кладь, а за багаж придётся доплачивать, а "стандарт" — 36 400 рублей.