Телеканал "Звезда" показал работу аэродрома ВКС России в ходе "Операции Z" на Украине

Сейчас тут проходят исключительно боевые вылеты, а экипажи выполняют широкий спектр задач в рамках спецоперации. Также отсюда доставляют гуманитарную помощь на дальние расстояния.

Работа аэродрома ВКС России в ходе "Операции Z". Видео © Телеканал "Звезда"

Телеканал "Звезда" показал работу аэродрома ВКС России, уже третью неделю осуществляющего функционирование различных родов авиации. Перед вылетом истребители, штурмовики, бомбардировщики и транспортники проходят предполётный осмотр, а затем отправляются в небо парами или поодиночке.

Лучшим фронтовым бомбардировщиком на сегодняшний день является Су-34. По словам корреспондента Виктории Косогляденко, он может работать без истребительского прикрытия, держась на равных почти с любым противником благодаря своей манёвренности и усиленной боевой нагрузке.

В настоящий момент на аэродроме проходят исключительно боевые вылеты, а экипажи ВКС РФ выполняют широкий спектр задач в рамках спецоперации на Украине: сопровождают колонны, прикрывают наземные группировки, перехватывают воздушные цели и защищают государственные границы. Также более частыми стали вылеты военно-транспортной авиации, ведь экипажи ежедневно перевозят гуманитарную помощь на дальние расстояния.