Телеканал "Звезда" показал работу аэродрома ВКС России в ходе "Операции Z" на Украине
Сейчас тут проходят исключительно боевые вылеты, а экипажи выполняют широкий спектр задач в рамках спецоперации. Также отсюда доставляют гуманитарную помощь на дальние расстояния.
Работа аэродрома ВКС России в ходе "Операции Z". Видео © Телеканал "Звезда"
Телеканал "Звезда" показал работу аэродрома ВКС России, уже третью неделю осуществляющего функционирование различных родов авиации. Перед вылетом истребители, штурмовики, бомбардировщики и транспортники проходят предполётный осмотр, а затем отправляются в небо парами или поодиночке.
Лучшим фронтовым бомбардировщиком на сегодняшний день является Су-34. По словам корреспондента Виктории Косогляденко, он может работать без истребительского прикрытия, держась на равных почти с любым противником благодаря своей манёвренности и усиленной боевой нагрузке.
В настоящий момент на аэродроме проходят исключительно боевые вылеты, а экипажи ВКС РФ выполняют широкий спектр задач в рамках спецоперации на Украине: сопровождают колонны, прикрывают наземные группировки, перехватывают воздушные цели и защищают государственные границы. Также более частыми стали вылеты военно-транспортной авиации, ведь экипажи ежедневно перевозят гуманитарную помощь на дальние расстояния.
Ранее Лайф писал, что ВКС РФ за прошедшие сутки уничтожили шесть "Байрактаров" на Украине. Всего же с начала проведения военной спецоперации было уничтожено 156 беспилотных летательных аппаратов, 1306 танков и других боевых бронемашин и 127 реактивных систем залпового огня противника.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Кадр из видео телеканала "Звезда"