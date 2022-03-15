Она сделала это в рамках акции "Zащитникам Отечества", организованной партией "Единая Россия". В нём Даша рассказала о своей кошке и про то, что ей теперь не страшно, ведь солдат "не допустит войну".

Восьмилетняя Даша из Брянской области в рамках запущенной "Единой Россией" акции "Zащитникам Отечества" написала письмо русскому солдату в полевой госпиталь на границе Черниговской области. Она попросила передать его, однако сможет сделать это лично.

"Здравствуй, русский солдат! Пишет тебе девочка Даша, ученица 2-го класса новозыбковской гимназии", — так начинается её письмо.

Восьмилетняя девочка из Брянской области написала письмо русскому военному. Фото © LIFE

В нём девочка рассказывает, что у неё всё хорошо благодаря русским солдатам, о кошке, которая родила четырёх котят, и про то, что знает, как тяжело военному их защищать. Однако теперь ей не страшно, ведь солдат не допустит, чтобы "на нашей земле была война".

"Спасибо тебе, русский солдат, за мирное небо над нашим домом! Желаем тебе стойкости, мужества, здоровья и терпения!" — заключила Даша.