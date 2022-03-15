Мэр Тимашёвска предложил потерявшим работу блогерам вакансии косарей и уборщиков
Также градоначальник призвал их "взяться за ум" и заняться "наконец-таки делом". Однако определиться, к счастью или к сожалению многие потеряли свою интернет-деятельность, он не смог.
Обращение мэра Тимашёвска к потерявшим работу блогерам. Видео © Telegram / Николай Панин
Мэр города Тимашёвска Краснодарского края Николай Панин опубликовал в своём телеграм-канале видео, в котором предложил потерявшим работу блогерам вакансии в коммунальных службах.
"У нас есть вакантные места — косарями, уборщиками, рабочими по благоустройству. Мы вас ждём!" — сказал он.
Также Панин призвал блогеров "взяться за ум" и заняться "наконец-таки делом". Однако определиться, к счастью или к сожалению многие потеряли работу, градоначальник не смог.
Напомним, компания Meta признала, что разрешила в Facebook и Instagram призывы к насилию против военных России. Также в соцсетях снят запрет на восхваление националистического украинского полка "Азов". Генеральная прокуратура потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны. Роскомнадзор объявил о решении ограничить доступ к Instagram. Процедура введения ограничений завершилась в полночь 14 марта. Соцсеть Facebook была заблокирована ещё 4 марта.
Скрин из видео Telegram / Николай Панин