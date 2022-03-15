Мэр Тимашёвска предложил потерявшим работу блогерам вакансии косарей и уборщиков

Также градоначальник призвал их "взяться за ум" и заняться "наконец-таки делом". Однако определиться, к счастью или к сожалению многие потеряли свою интернет-деятельность, он не смог.