Forbes: "МегаФон" увеличил скорость на максимальных тарифных планах

Российский оператор связи "МегаФон" увеличит скорость интернета для владельцев максимальных тарифных планов. Как пишет Forbes, речь идёт об опции pre-5G, которая повышает скорость интернета до 30%. По умолчанию она будет доступна абонентам с тарифными планами "Максимум", VIP и "Премиум". По данным компании, модель потребления на этих тарифах отличается – абоненты чаще других скачивают тяжёлый контент или используют стриминговые сервисы, требующие максимальной скорости. Пользователи других тарифных планов тоже смогут подключить опцию за 399 рублей в месяц.

"Когда появилась связь LTE, используемые в ней технологии можно было применять и для улучшения качества предыдущего стандарта 3G. То же самое касается и стандарта 5G. Пока он ещё массово не используется в России, но опробованные на этом стандарте технологии позволяют улучшить качество связи и управление трафиком в стандарте LTE", — цитирует издание слова руководителя по архитектуре радио и опорной сети компании "МегаФон" Дмитрия Точилина.



Forbes отмечает, что у "МегаФона" самый быстрый мобильный интернет в России. Результаты исследования компании Ookla показывают, что средняя скорость загрузки в сети "зелёного" мобильного оператора более чем на 50% превышает показатели ближайшего конкурента. В свою очередь генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков отмечает, что средняя скорость интернета у "МегаФона" заметно выше, чем у остальных.