: Санкции поддержат российское авиапроизводство Производственные мощности авиазавода в Хабаровском крае позволяют нарастить производство самолётов Sukhoi Superjet 100 до 40 единиц в год. 14 марта, 12:41 Самолёт "Сухой-Суперджет 100-95B" авиакомпании "Россия" в международном аэропорту Шереметьево. Обложка © ТАСС / Марина Лысцева

В последние недели Правительством России принят ряд важных решений. Так, Минтранс РФ предложил продлить на полгода сертификаты лётной годности самолётов, срок действия которых истёк 1 марта. Ведомство также предлагает допустить сторонние компании к ремонту самолётов и замене их комплектующих при их соответствии требованиям для компаний, занимающихся техобслуживанием.

Ранее сообщалось, что для сохранения иностранных лизинговых самолётов в РФ может быть принято решение об их национализации. Впрочем, по мнению экспертов, выход это временный. Детали к иностранным самолётам всё равно закончатся спустя полгода. И тогда может начаться так называемый каннибализм флота, когда самолёты разбирают на запчасти. Каков же выход из ситуации?

Ориентируемся на своё

Ответ очевиден — развитие и поддержка собственного авиапроизводства. Благо и придумывать ничего не надо. В России есть качественные самолёты и современные двигатели на уровне лучших мировых образцов.

Многие знают Sukhoi Superjet 100. Это российский ближнемагистральный пассажирский самолёт, который предназначен для перевозки от 87 до 108 пассажиров на расстояние до 4600 км. Лайнер совершил первый полёт в мае 2008-го, в коммерческую эксплуатацию запущен в 2011 году.

Cамолёт "Сухой SuperJet 100-95B" авиакомпании "Азимут" в международном аэропорту Внуково. Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

Сейчас он производится на Комсомольском авиазаводе в Хабаровском крае. На него ставятся франко-российские двигатели SaM146. Задачу — заменить эти двигатели на российские ПД-8, а также максимально импортозаместить другие комплектующие самолёта — поставили в Минпромторге РФ.

Ранее сертификацию ПД-8 намечалось выполнить к 2024 году. Двигатель разрабатывается в Перми на основе технических решений ПД-14 с 2020 года. Это силовая установка широкого спектра — она сможет использоваться и в составе суперджета, Бе-200, применяться в перспективных вертолётах. В конструкции двигателя используются только отечественные материалы и комплектующие изделия. Натурный образец газогенератора ПД-8 был представлен на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

Глава Минпромторга Денис Мантуров поставил задачу обеспечить сертификацию этого двигателя в более короткий, чем планировалось ранее, срок — в ближайшие 12–14 месяцев.

В 2022 году планируется собрать узлы для опытной партии двигателей. На март запланировано начало испытаний демонстратора ПД-8 с установленными на него узлами. Создание и сертификацию SSJ-New (т.е импортозамещённой версии Sukhoi Superjet 100) планировалось завершить до конца 2024 года. В нынешнем году на авиазаводе в Комсомольске-на-Амуре должно быть построено 18 самолётов Superjet 100.

Сотрудник наземных служб в кабине пилота самолёта Sukhoi Superjet 100 (RRJ-95-100B) "Амур" авиакомпании "Азимут" в международном аэропорту Платов. Фото © ТАСС / Эрик Романенко

Также в ведомстве говорят о том, что существующие производственные мощности Комсомольского авиазавода позволяют нарастить производство самолётов Sukhoi Superjet 100 до 40 единиц в год. "Это тот уровень, на который мы будем стремиться вывести производство импортозамещённой версии в ближайшие годы", — отмечают в Минпромторге РФ.

Авторы Сергей Данилов