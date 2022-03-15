Врач Жовтан перечислила продукты, которые спасут от авитаминоза

Врач-онколог Наталия Жовтан рассказала в беседе с телеканалом "Москва 24", как подготовить организм к межсезонью. Для профилактики простуды необходимо ежедневно употреблять не менее 200–300 миллиграммов витамина C, советует она.

Жовтан уточнила, что больше всего аскорбиновой кислоты содержится в шиповнике, чёрной смородине, облепихе, красном перце и квашеной капусте. Также важны в период смены сезонов антиоксиданты и каротины.

"Организму необходим витамин А, который в виде бета-каротина содержится в моркови, тыкве, батате и шпинате. Всего лишь одна свежая морковь среднего размера или несколько долек запечённой тыквы способны обеспечить суточной нормой этого витамина", — считает Жовтан.

Укрепляют иммунитет витамины D и Е: они содержатся в семенах подсолнечника, тыквенных семечках, орехах и растительных маслах холодного отжима. А чтобы пополнить запасы цинка, нужно употреблять чечевицу, тыквенные семечки, фасоль и морепродукты. Также не стоит игнорировать распорядок дня, напомнила Жовтан.

"В организме мелатонин вырабатывается самостоятельно, но при нарушении сна или стрессовых состояниях его количество резко снижается. Помочь человеку в этом случае могут вишня, банан, рис, кукурузная и овсяная каши", — отметила врач.

Специалист добавила, что одним из лучших натуральных противовоспалительных средств является куркума — она также повышает активность иммунных клеток и усиливает ответы антител.