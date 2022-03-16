НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
16 марта, 13:31
3358

Совет Европы исключил Россию из организации и спустил с флагштока триколор

Комитет министров СЕ принял решение прекратить членство нашей страны в организации с 16 марта.

С 16 марта Россия перестала входить в Совет Европы. Такая информация следует из коммюнике Комитета министров СЕ, распространённом в среду.

"На внеочередном заседании сегодня утром Комитет министров постановил, что Российская Федерация перестаёт быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня после 26 лет членства", говорится на сайте СЕ.

Политолог Солонников объяснил, почему без РФ Совет Европы станет "институтом для штамповки одного мнения"

Политолог Солонников объяснил, почему без РФ Совет Европы станет "институтом для штамповки одного мнения"

Ранее Лайф писал, что вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил о выходе России из Совета Европы. Он добавил, что ответственность за это лежит на странах НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации своих геополитических интересов и нападок на Россию. Позже Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за исключение РФ. За проект заключения проголосовало 216 депутатов ПАСЕ, против — никто, трое воздержались.

Обложка ©

Twitter.com / TvGroopo

Алексей Берковиц

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1