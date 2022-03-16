Совет Европы исключил Россию из организации и спустил с флагштока триколор

"На внеочередном заседании сегодня утром Комитет министров постановил, что Российская Федерация перестаёт быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня после 26 лет членства", — говорится на сайте СЕ.

Ранее Лайф писал, что вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил о выходе России из Совета Европы. Он добавил, что ответственность за это лежит на странах НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации своих геополитических интересов и нападок на Россию. Позже Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за исключение РФ. За проект заключения проголосовало 216 депутатов ПАСЕ, против — никто, трое воздержались.