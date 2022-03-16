Совет Европы исключил Россию из организации и спустил с флагштока триколор
Комитет министров СЕ принял решение прекратить членство нашей страны в организации с 16 марта.
С 16 марта Россия перестала входить в Совет Европы. Такая информация следует из коммюнике Комитета министров СЕ, распространённом в среду.
"На внеочередном заседании сегодня утром Комитет министров постановил, что Российская Федерация перестаёт быть членом Совета Европы с сегодняшнего дня после 26 лет членства", — говорится на сайте СЕ.
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Ранее Лайф писал, что вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил о выходе России из Совета Европы. Он добавил, что ответственность за это лежит на странах НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации своих геополитических интересов и нападок на Россию. Позже Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за исключение РФ. За проект заключения проголосовало 216 депутатов ПАСЕ, против — никто, трое воздержались.