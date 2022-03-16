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16 марта, 09:17

Политолог Солонников объяснил, почему без РФ Совет Европы станет "институтом для штамповки одного мнения"

По мнению эксперта, смысла в такой организации не будет, если она повторяет структуры Европарламента или Совета НАТО.

Без участия России Совет Европы потеряет свой смысл, ведь в этом случае СЕ будет повторять структуры Европарламента или Совета НАТО. Об этом Лайфу заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Он напомнил, что Совет Европы и ряд других институтов были созданы именно для того, чтобы искать возможности договориться различным странам с разной позицией, с разным взглядом на мир, разным устройством.

"Если Совет Европы будет повторять структуры Европарламента или Совета НАТО, то в чём тогда смысл ещё одной такой организации? Смысл был в том, чтобы туда входили страны, которые не входят в ЕС, НАТО и имеют альтернативную структуру. Крупнейшая такая страна — это Россия. Без участия стран с альтернативным взглядом Совет Европы теряет свой смысл", — отметил Солонников.

По мнению собеседника Лайфа, теперь это не переговорная площадка, а "институт для штамповки одного и того же мнения".

МИД: Выход РФ из Совета Европы не повлияет на права и свободы российских граждан

МИД: Выход РФ из Совета Европы не повлияет на права и свободы российских граждан

Ранее Лайф писал, что вице-спикер Госдумы Пётр Толстой заявил о выходе России из Совета Европы. Он добавил, что ответственность за это лежит на странах НАТО, которые использовали тему прав человека для реализации своих геополитических интересов и нападок на Россию. Позже Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за исключение РФ. За проект заключения проголосовало 216 депутатов ПАСЕ, против — никто, трое воздержались.

Обложка ©

Getty Images / Dursun Aydemir / Anadolu Agency

Юлия Архипова

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