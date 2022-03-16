Пушилин: Более 20 тысяч иностранных добровольцев готовы встать на защиту Донбасса
Как отметил глава ДНР, среди таких людей есть даже представители США. Однако сейчас войска республики справляются с боевыми задачами при огневой поддержке Вооружённых сил РФ.
Более 20 тысяч иностранных добровольцев, в том числе из США, обратились с предложением участвовать в военных действиях на стороне Донбасса. Об этом сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.
"Тех добровольцев, по которым есть полные данные, которые попали в центральный аппарат, чтобы можно было в любой момент обратиться за их поддержкой, сейчас более 20 тысяч. Перечень стран достаточно обширный, есть даже США", — сказал глава ДНР в эфире канала "Соловьёв.Live".
По его словам, на сегодняшний день войска ДНР справляются с задачами своими силами при огневой поддержке Вооружённых сил России. Пушилин добавил, что республика нуждается только в усилении противовоздушной обороны.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Сергей Бобылев