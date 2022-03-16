Нарышкин: Сейчас определяется судьба России

В вопросах суверенитета наша страна "никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией", напомнил глава СВР.

Россия переживает исторический момент, который определит её будущее, и именно поэтому наша страна не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета. Такое мнение выразил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, выступая на экспертном совете по вопросам исторического образования в Минобрнауки.

Он призвал не забывать и о том, что главным фактором развития России, а также "стержнем её тысячелетней истории" остаётся суверенитет, то есть "право самостоятельно определять свою судьбу".

"Суверенитет — это гарантия благополучия и достоинства наших граждан, это будущее наших детей. В таких вопросах Россия никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией", — отметил Нарышкин.