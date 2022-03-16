Нарышкин: Сейчас определяется судьба России
В вопросах суверенитета наша страна "никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией", напомнил глава СВР.
Россия переживает исторический момент, который определит её будущее, и именно поэтому наша страна не отступит в вопросах обеспечения своего суверенитета. Такое мнение выразил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин, выступая на экспертном совете по вопросам исторического образования в Минобрнауки.
Он призвал не забывать и о том, что главным фактором развития России, а также "стержнем её тысячелетней истории" остаётся суверенитет, то есть "право самостоятельно определять свою судьбу".
"Суверенитет — это гарантия благополучия и достоинства наших граждан, это будущее наших детей. В таких вопросах Россия никогда не отступала и не отступит, потому что в противном случае перестанет быть Россией", — отметил Нарышкин.
Ранее глава СВР заявил, что решение о начале специальной военной операции на Украине — "Операции Z" — опиралось на предельно точную оценку ситуации в мире, а малейшее промедление в отношении русофобского киевского режима в данном случае могло бы обернуться большой трагедией.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.