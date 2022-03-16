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16 марта, 08:43

Мурашко призвал россиян ревакцинироваться от ковида в марте и апреле

По словам министра здравоохранения, эти месяцы станут ключевыми в определении дальнейшей эпидситуации с распространением вируса в стране.

Март и апрель являются ключевыми месяцами, которые определят дальнейшую эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в России. Это время необходимо использовать для ревакцинации, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Март и апрель остаются ключевыми месяцами по развитию дальнейшей эпидемиологической ситуации, и лучше всего использовать это время для ревакцинации", — сказал он.

Мурашко: Вариант "стелс-омикрон" может стать доминирующим штаммом

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Ранее терапевт Татьяна Романенко рассказала, каков оптимальный срок восстановления после ковида. А инфекционист Елена Мескина уточнила, что это зависит от формы и тяжести инфекции, а также от наличия у человека различных сопутствующих заболеваний.

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Pexels

Григорий Воронцов

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