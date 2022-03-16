Мурашко призвал россиян ревакцинироваться от ковида в марте и апреле
По словам министра здравоохранения, эти месяцы станут ключевыми в определении дальнейшей эпидситуации с распространением вируса в стране.
Март и апрель являются ключевыми месяцами, которые определят дальнейшую эпидемиологическую ситуацию с коронавирусом в России. Это время необходимо использовать для ревакцинации, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Март и апрель остаются ключевыми месяцами по развитию дальнейшей эпидемиологической ситуации, и лучше всего использовать это время для ревакцинации", — сказал он.
Ранее терапевт Татьяна Романенко рассказала, каков оптимальный срок восстановления после ковида. А инфекционист Елена Мескина уточнила, что это зависит от формы и тяжести инфекции, а также от наличия у человека различных сопутствующих заболеваний.
Лента новостей
Pexels