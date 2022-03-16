Мурашко: Вариант "стелс-омикрон" может стать доминирующим штаммом

Вариант коронавируса "стелс-омикрон" имеет все шансы стать доминирующим в мире. Такое мнение высказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Имея более высокую контагиозность, подвариант "омикрона" BA.2 имеет все шансы скоро стать преобладающим штаммом", — сказал он.

Министр заметил, что у "омикрона" существует несколько генетических линий, на что указывают данные мониторинга штаммов. Изначально доминирующим стал ВА.1, однако позднее появился подвариант ВА.2, получивший название "стелс" из-за своей способности ещё быстрее распространяться в популяции. В некоторых странах (в частности, в Германии и Китае) фиксируются вспышки заболеваний, в большинстве случаев которых выявляется именно этот подвид.

При этом перенесённый "омикрон" не всегда даёт защиту от заражения "стелс-омикроном", заметил Мурашко, однако вакцинация и ревакцинация защищают. Согласно имеющимся данным, у привитых людей значительно меньше рисков заразиться и передать этот вариант вируса. Также защищает и бустерная доза, о чём говорит ряд исследований. Часто "стелс-омикроном" заболевают дети и подростки, для них в России есть вакцина "Спутник-М", добавил глава Минздрава.