В ходе прений сторон по делу Навального зафиксировано рекордное количество обрывов связи
Из-за них представители СМИ не смогли полностью услышать речь гособвинителя. Теперь же будет проводиться внутреннее расследование, которое поможет выяснить причину неполадок.
Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ) зафиксировало рекордное количество обрывов связи в ходе судебного заседания по делу о мошенничестве и оскорблении суда блогера Алексея Навального.
"На стадии прений сторон по уголовному делу Алексея Навального о мошенничестве с донатами и оскорблении судьи зафиксировано рекордное число обрывов связи, которые не позволили прессе полностью услышать речь прокурора Надежды Тихоновой", — говорится в публикации.
Работа журналистов в колонии проходит в специально подготовленном помещении административного корпуса, отделённом от реального места содержания осуждённых. При этом на территорию нельзя проносить гаджеты. Поэтому в корпусе организована трансляция через видео-конференц-связь ФСИН. РАПСИ проводило трансляции со всех стадий судебного процесса, отмечалась удовлетворительная работа технического аппарата. Но во время прений сторон 15 марта видео стало прерываться каждые пять минут, причём сам обрыв, отмечают в агентстве, мог быть и на три секунды, и на несколько минут.
В результате было зафиксировано не менее 20 переключений трансляции. Это происходило во время речи гособвинителя Надежды Тихоновой и выступления подсудимого. Источники в колонии сообщили, что будет проводиться внутреннее расследование, которое поможет выяснить причину этих обрывов.
Напомним, 15 февраля в покровской колонии начался процесс над Навальным по новому делу. На этот раз он обвиняется по четырём эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду. Уже были заслушаны показания экс-юриста ФБК Виталия Серуканова, который рассказал, что Навальный тратил деньги фонда на свои личные нужды: дорогие курорты, стриптиз-клубы, безбедную жизнь — а его работники в это время сидели без зарплаты. В ходе заседания 15 марта прокурор запросил приговорить Навального к 13 годам лишения свободы.
TACC / AP Photo / Denis Kaminev