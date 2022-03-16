В ходе прений сторон по делу Навального зафиксировано рекордное количество обрывов связи

"На стадии прений сторон по уголовному делу Алексея Навального о мошенничестве с донатами и оскорблении судьи зафиксировано рекордное число обрывов связи, которые не позволили прессе полностью услышать речь прокурора Надежды Тихоновой", — говорится в публикации.

Работа журналистов в колонии проходит в специально подготовленном помещении административного корпуса, отделённом от реального места содержания осуждённых. При этом на территорию нельзя проносить гаджеты. Поэтому в корпусе организована трансляция через видео-конференц-связь ФСИН. РАПСИ проводило трансляции со всех стадий судебного процесса, отмечалась удовлетворительная работа технического аппарата. Но во время прений сторон 15 марта видео стало прерываться каждые пять минут, причём сам обрыв, отмечают в агентстве, мог быть и на три секунды, и на несколько минут.