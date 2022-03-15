Прокуратура просит перевести Навального в колонию строгого режима
Гособвинение настаивает на ужесточении условий содержания блогера-оппозиционера по делу о мошенничестве и оскорблении суда.
Прокуратура просит Лефортовский суд Москвы отправить Алексея Навального в колонию строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Об этом на судебном заседании во вторник заявила государственный обвинитель Надежда Тихонова.
Процесс в отношении оппозиционера проходит в исправительной колонии Владимирской области в городе Покрове.
Ранее Лайф писал, что прокурор просил приговорить Навального к 13 годам лишения свободы. Помимо этого гособвинение призвало назначить ему штраф в размере 1,2 миллиона рублей, указав, что блогер совершал преступления, будучи "переполняемым чувством собственной исключительности".
Напомним, 15 февраля в покровской колонии начался процесс над Навальным по новому делу. На этот раз он обвиняется по четырём эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду. Уже были заслушаны показания экс-юриста ФБК Виталия Серуканова, который рассказал, что Навальный тратил деньги фонда на свои личные нужды: дорогие курорты, стриптиз-клубы, безбедную жизнь — а его работники в это время сидели без зарплаты.
ТАСС / Сергей Фадеичев