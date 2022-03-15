Прокуратура просит перевести Навального в колонию строгого режима

Прокуратура просит Лефортовский суд Москвы отправить Алексея Навального в колонию строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Об этом на судебном заседании во вторник заявила государственный обвинитель Надежда Тихонова.

Напомним, 15 февраля в покровской колонии начался процесс над Навальным по новому делу. На этот раз он обвиняется по четырём эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду. Уже были заслушаны показания экс-юриста ФБК Виталия Серуканова, который рассказал, что Навальный тратил деньги фонда на свои личные нужды: дорогие курорты, стриптиз-клубы, безбедную жизнь — а его работники в это время сидели без зарплаты.