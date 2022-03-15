НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
15 марта, 15:34

Прокуратура просит перевести Навального в колонию строгого режима

Гособвинение настаивает на ужесточении условий содержания блогера-оппозиционера по делу о мошенничестве и оскорблении суда.

Прокуратура просит Лефортовский суд Москвы отправить Алексея Навального в колонию строгого режима по делу о мошенничестве и оскорблении суда. Об этом на судебном заседании во вторник заявила государственный обвинитель Надежда Тихонова.

Процесс в отношении оппозиционера проходит в исправительной колонии Владимирской области в городе Покрове.

МВД объявило в розыск пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш

МВД объявило в розыск пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш

Ранее Лайф писал, что прокурор просил приговорить Навального к 13 годам лишения свободы. Помимо этого гособвинение призвало назначить ему штраф в размере 1,2 миллиона рублей, указав, что блогер совершал преступления, будучи "переполняемым чувством собственной исключительности".

Напомним, 15 февраля в покровской колонии начался процесс над Навальным по новому делу. На этот раз он обвиняется по четырём эпизодам мошенничества и одному эпизоду, связанному с неуважением к суду. Уже были заслушаны показания экс-юриста ФБК Виталия Серуканова, который рассказал, что Навальный тратил деньги фонда на свои личные нужды: дорогие курорты, стриптиз-клубы, безбедную жизнь — а его работники в это время сидели без зарплаты.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Фадеичев

Никита Осипов

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров

Layer 1