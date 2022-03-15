Небензя: "Операция Z" завершится, когда её цели будут достигнуты

Постпред России при ООН отметил, что условиями её завершения является демилитаризация Незалежной и её отказ от присоединения к НАТО.

Российская операция на Украине завершится только в тот момент, когда её цели будут достигнуты. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Когда цели специальной военной операции будут достигнуты, она прекратится", — сказал он.

По его словам, условиями прекращения операции остаются демилитаризация Украины и её отказ от присоединения к НАТО. Причём Киев должен закрепить отказ от членства в Североатлантическом альянсе в своей конституции.