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Опубликовано 15 марта 2022, 15:31

Небензя: "Операция Z" завершится, когда её цели будут достигнуты

Постпред России при ООН отметил, что условиями её завершения является демилитаризация Незалежной и её отказ от присоединения к НАТО.

Российская операция на Украине завершится только в тот момент, когда её цели будут достигнуты. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Когда цели специальной военной операции будут достигнуты, она прекратится", — сказал он.

По его словам, условиями прекращения операции остаются демилитаризация Украины и её отказ от присоединения к НАТО. Причём Киев должен закрепить отказ от членства в Североатлантическом альянсе в своей конституции.

Путин проинформировал короля Бахрейна о причинах и целях "Операции Z" на Украине
Путин проинформировал короля Бахрейна о причинах и целях "Операции Z" на Украине

Ранее постоянный представитель России при ООН заявил, что РФ предложит свою резолюцию в Совбезе ООН по гуманитарной ситуации на Украине.

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ТАСС / Li Muzi / Xinhua via ZUMA Wire

Евгения Колесникова
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