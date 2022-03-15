Путин проинформировал короля Бахрейна о причинах и целях "Операции Z" на Украине
Также лидеры обсудили вопросы сотрудничества двух стран и взаимодействие в борьбе с коронавирусом, в том числе применение в королевстве российских вакцин. Стороны условились продолжить контакт.
Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Бахрейна шейхом Хамадом ибн Исой Аль Халифой. В ходе беседы стороны, в частности, обсудили российскую "Операцию Z" на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.
"Владимир Путин рассказал о причинах и целях специальной военной операции по защите Донбасса, о предпринимаемых мерах по защите гражданского населения, а также о проводимой российской стороной работе на переговорах с украинскими представителями", — говорится в сообщении.
Также лидеры обсудили вопросы сотрудничества двух стран, взаимодействие в борьбе с коронавирусом, в том числе применение в Бахрейне российских вакцин. Отмечается, что стороны договорились продолжать личные контакты и выразили обоюдный настрой на развитие дружественных связей между государствами.
Ранее Путин пообщался по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Разговор длился 75 минут. Российский лидер привёл многочисленные факты грубейшего нарушения ВСУ норм международного гуманитарного права. Однако зарубежные коллеги заявили, что не видят никаких нарушений. О главных событиях на Украине читайте в онлайн-трансляции Лайфа.
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ТАСС / Михаил Метцель