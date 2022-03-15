Путин проинформировал короля Бахрейна о причинах и целях "Операции Z" на Украине

Также лидеры обсудили вопросы сотрудничества двух стран и взаимодействие в борьбе с коронавирусом, в том числе применение в королевстве российских вакцин. Стороны условились продолжить контакт.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Бахрейна шейхом Хамадом ибн Исой Аль Халифой. В ходе беседы стороны, в частности, обсудили российскую "Операцию Z" на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин рассказал о причинах и целях специальной военной операции по защите Донбасса, о предпринимаемых мерах по защите гражданского населения, а также о проводимой российской стороной работе на переговорах с украинскими представителями", — говорится в сообщении.

Также лидеры обсудили вопросы сотрудничества двух стран, взаимодействие в борьбе с коронавирусом, в том числе применение в Бахрейне российских вакцин. Отмечается, что стороны договорились продолжать личные контакты и выразили обоюдный настрой на развитие дружественных связей между государствами.