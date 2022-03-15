ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 марта 2022, 14:09

Путин проинформировал короля Бахрейна о причинах и целях "Операции Z" на Украине

Также лидеры обсудили вопросы сотрудничества двух стран и взаимодействие в борьбе с коронавирусом, в том числе применение в королевстве российских вакцин. Стороны условились продолжить контакт.

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с королём Бахрейна шейхом Хамадом ибн Исой Аль Халифой. В ходе беседы стороны, в частности, обсудили российскую "Операцию Z" на Украине, сообщает пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин рассказал о причинах и целях специальной военной операции по защите Донбасса, о предпринимаемых мерах по защите гражданского населения, а также о проводимой российской стороной работе на переговорах с украинскими представителями", — говорится в сообщении.

Путин проинформировал премьера Люксембурга о ситуации вокруг "Операции Z"
Путин проинформировал премьера Люксембурга о ситуации вокруг "Операции Z"

Также лидеры обсудили вопросы сотрудничества двух стран, взаимодействие в борьбе с коронавирусом, в том числе применение в Бахрейне российских вакцин. Отмечается, что стороны договорились продолжать личные контакты и выразили обоюдный настрой на развитие дружественных связей между государствами.

Ранее Путин пообщался по телефону с французским коллегой Эмманюэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем. Разговор длился 75 минут. Российский лидер привёл многочисленные факты грубейшего нарушения ВСУ норм международного гуманитарного права. Однако зарубежные коллеги заявили, что не видят никаких нарушений. О главных событиях на Украине читайте в онлайн-трансляции Лайфа.

BannerImage

ТАСС / Михаил Метцель

Наталья Исакова
  • Новости
  • Путин
  • Бахрейн
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar