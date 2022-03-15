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15 марта, 14:07

Постпред США при НАТО Смит: Альянс не рассматривает введение бесполётной зоны над Украиной

По её словам, блок не хочет расширять конфликт, происходящий на территории Украины. К тому же, если бы этот вопрос рассматривался, он увёл бы альянс "в неправильном направлении".

Североатлантический альянс не рассматривает вопрос введения бесполётной зоны над Украиной. Об этом заявила во время онлайн-брифинга постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит.

"Введение бесполётной зоны над Украиной сейчас не обсуждается. НАТО не преследует эту цель", — сказала она.

По словам Смит, блок не хочет расширять конфликт, происходящий на территории Украины. К тому же, если бы этот вопрос рассматривался, он увёл бы альянс "в неправильном направлении".

Зеленский: Украина поняла, что не войдёт в НАТО

Зеленский: Украина поняла, что не войдёт в НАТО

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. А ранее президент Владимир Зеленский попросил США и Евросоюз закрыть небо Украины или предоставить самолёты. Столтенберг объявил об отказе НАТО вводить бесполётную зону над Незалежной, после чего президент Украины усомнился в способности альянса кого-то защитить. Американские политики также выступили против этой инициативы, поскольку она грозит эскалацией конфликта.

Обложка ©

Getty Images / STR / NurPhoto

Светлана Оперук

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