Постпред США при НАТО Смит: Альянс не рассматривает введение бесполётной зоны над Украиной
По её словам, блок не хочет расширять конфликт, происходящий на территории Украины. К тому же, если бы этот вопрос рассматривался, он увёл бы альянс "в неправильном направлении".
Североатлантический альянс не рассматривает вопрос введения бесполётной зоны над Украиной. Об этом заявила во время онлайн-брифинга постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит.
"Введение бесполётной зоны над Украиной сейчас не обсуждается. НАТО не преследует эту цель", — сказала она.
По словам Смит, блок не хочет расширять конфликт, происходящий на территории Украины. К тому же, если бы этот вопрос рассматривался, он увёл бы альянс "в неправильном направлении".
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. А ранее президент Владимир Зеленский попросил США и Евросоюз закрыть небо Украины или предоставить самолёты. Столтенберг объявил об отказе НАТО вводить бесполётную зону над Незалежной, после чего президент Украины усомнился в способности альянса кого-то защитить. Американские политики также выступили против этой инициативы, поскольку она грозит эскалацией конфликта.
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