Постпред США при НАТО Смит: Альянс не рассматривает введение бесполётной зоны над Украиной

По её словам, блок не хочет расширять конфликт, происходящий на территории Украины. К тому же, если бы этот вопрос рассматривался, он увёл бы альянс "в неправильном направлении".