Постпред США при НАТО Смит: Альянс не рассматривает введение бесполётной зоны над Украиной

По её словам, блок не хочет расширять конфликт, происходящий на территории Украины. К тому же, если бы этот вопрос рассматривался, он увёл бы альянс "в неправильном направлении".

Североатлантический альянс не рассматривает вопрос введения бесполётной зоны над Украиной. Об этом заявила во время онлайн-брифинга постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит.

"Введение бесполётной зоны над Украиной сейчас не обсуждается. НАТО не преследует эту цель", — сказала она.