Турецкий аналитик Гюллер предрёк крах SWIFT при формировании нового мирового порядка

На место однополярной модели мировой экономики, где господствуют США, постепенно придёт многополярная. По крайней мере, так считает турецкий аналитик Мехмет Али Гюллер. Свой прогноз он озвучил в газете Cumhuriyet.

"Институты старого либерального порядка, такие как единая валюта (доллар), единый банк (Всемирный банк), единое финансовое учреждение (МВФ), единая банковская система (SWIFT), изменятся, когда в этих институтах повысится вес новых центров, при этом новые центры создадут альтернативы этим институтам", — убеждён Гюллер.

По его мнению, это будет не единственным изменением в расстановке сил на мировой арене. По прогнозу аналитика, Вашингтону также придётся смириться с потерей доминирования, в частности над процессами внутри стран Евросоюза. Гюллер считает, что в качестве глобальных центров силы выступят не только США, но и Китай, Россия, ЕС и Индия. Такой "новый расклад сил" станет важнейшим изменением как для архитектуры безопасности Европы, так и для миропорядка в принципе.