Почётный член МОК выступил за возвращение российских спортсменов на международные старты

Почётный член МОК Герхард Хейберг в беседе с TV2 выразил мнение, что спортсменов из России и Белоруссии нужно будет вернуть на международные соревнования после нормализации ситуации на Украине.

"Действия МОК оказались более решительными, чем я предполагал. Мы (МОК) всегда были осторожны, Россия — это великая спортивная держава. В таких случаях нужно быть аккуратнее, избегать резких движений, но пришлось реагировать", — заявил Хейберг.

При этом он не считает жёсткими санкции, введённые против нашей страны, и призывает "смотреть вперёд" и думать о том, как именно будет проходить возвращение наших спортсменов на международную арену. По словам Хейберга, в этой ситуации россияне должны будут иметь те же права, что и остальные атлеты.