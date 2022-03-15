Почётный член МОК выступил за возвращение российских спортсменов на международные старты
При этом он не считает жёсткими санкции, введённые против нашей страны, и призывает "смотреть вперёд".
Почётный член МОК Герхард Хейберг в беседе с TV2 выразил мнение, что спортсменов из России и Белоруссии нужно будет вернуть на международные соревнования после нормализации ситуации на Украине.
"Действия МОК оказались более решительными, чем я предполагал. Мы (МОК) всегда были осторожны, Россия — это великая спортивная держава. В таких случаях нужно быть аккуратнее, избегать резких движений, но пришлось реагировать", — заявил Хейберг.
При этом он не считает жёсткими санкции, введённые против нашей страны, и призывает "смотреть вперёд" и думать о том, как именно будет проходить возвращение наших спортсменов на международную арену. По словам Хейберга, в этой ситуации россияне должны будут иметь те же права, что и остальные атлеты.
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Ранее Лайф сообщал, что целый ряд международных спортивных федераций принял решение отстранить россиян от участия в крупных соревнованиях после рекомендаций со стороны МОК. В частности, ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске. Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
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