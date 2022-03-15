"Не хочу, чтобы смешивали спорт и политику": Как в Норвегии уволился чиновник из-за поддержки российских спортсменов Западные страны, кажется, начинают что-то понимать и активно высказываться против того, чтобы россияне не выступали на крупных соревнованиях. 15 марта, 11:32 Getty Images / Matthias Hangst

Эпопея с отстранением россиян от всех международных соревнований продолжает набирать обороты. Наши спортсмены тренируются и ждут того момента, когда МОК и международные федерации сменят "гнев на милость" и восстановят их в правах. Говоря проще: сделают то, что предписано всеми законами и правилами, а не продиктовано политикой. Впрочем, даже в Европе с отстранением наших граждан согласны далеко не все. Лайф рассказывает, как в Норвегии свой пост оставил один из ведущих спортивных чиновников страны, выступивший против антироссийских санкций.

"Я против политических демонстраций"

Как ни странно, но на Западе, видимо, начали что-то понимать. Оказывается, российские спортсмены не имеют никакого отношения к спецоперации на Украине, а отстранять их — крайне странное и абсурдное решение. На самом деле достаточно неожиданный ход событий. Одним из главных героев такого своеобразного движения против санкций может стать заместитель председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердал, который не согласился с ограничениями в отношении россиян и ушёл со своего поста.

— Это решение резко противоречит моим ценностям и представлению о том, каким должен быть спорт. Я решил уйти в отставку, потому что не хочу каким-то образом быть связанным с этим решением. Я не участвовал в обсуждении этого вопроса, так как не был приглашён. Я был против политических демонстраций на верхах. Не хочу, чтобы смешивали спорт и политику, — заявил Ваттердал.

Заместитель председателя Олимпийского комитета Норвегии Ойвинд Ваттердал. Фото © VK / Øyvind Watterdal

Удивительно, что происходит это в Норвегии — стране, где против россиян на старте выступали чуть ли не громче всего. Особенно это касалось наших грозных лыжников, которые показали всю свою силу норвежцам на Олимпийских играх в Пекине. Громче всех высказывался лидер мировых лыж Йоханнес Клебо. Причём кричал он настолько резко, что даже Александр Большунов не поверил в это.

— Думал, что Клебо будет трезво ситуацию оценивать. Но, возможно, на него надавили, чтобы он так говорил. Как буду теперь к нему относиться, когда в следующий раз вместе выйдем на старт? Я надеюсь, что мы ещё будем вместе на старт выходить. Надеюсь, что ситуация в мире улучшится и всё будет нормально. Пропала ли мотивация? Наоборот, стала ещё лучше, — сказал Большунов.

И ведь ещё год назад Большунов звал Клебо на свадьбу, казалось, что два лучших лыжника планеты стали если не настоящими друзьями, то хотя бы приятелями, товарищами. Даже с учётом того, что наш спортсмен не говорит по-английски. Впрочем, таких, как Клебо, становится значительно меньше. Всё чаще можно услышать мнения о том, что отстранять наших не стоило. Вот, к примеру, что сказала на этот счёт депутат Европарламента Кристин Андерсон.

Норвежский спортсмен Йоханнес Хёсфлот Клебо и олимпийский чемпион из России Александр Большунов (слева направо), Южная Корея. Пхёнчхан. 13 февраля 2018. Фото © Getty Images / Al Bello

— Я считаю, что права человека не должны ущемляться из-за его пола, места рождения, расы, языка, а также религиозных или политических взглядов. Данное требование указано в ряде законов. Сейчас эти правила нарушены. Те санкции, которые были наложены на российских спортсменов и представителей сферы культуры из России в связи с ситуацией на Украине, — это проявление расизма в чистом виде. Видимо, никого из политиков это не смущает, — заявила депутат.

Примерно такое же мнение высказала бывшая первая ракетка мира румынка Симона Халеп. Она обратила внимание на то, что российские спортсмены никоим образом ни в чём не виноваты. Поддержку нашим спортсменам высказали лыжники Синдре Скар и Криста Пярмякоски, американский журналист Натаниэль Херц и ряд других видных деятелей.

Теннисистка Симона Халеп. Фото © Getty Images / Al Bello

"Надо присвоить звание Героя России"

К слову, в нашей стране поступок замглавы НОК Норвегии Ваттердала вызвал достаточно однозначную реакцию. Стоит сразу отметить, что он был крайне неожиданным, ведь предполагать такие шаги от норвежцев не было причин. К примеру, четырёхкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов предложил вручить скандинаву государственную награду нашей страны.

— Это уникальный случай. Норвежцу надо присвоить звание Героя России. Тем более, что норвежцы обычно, наоборот, устраивают скандалы и всем недовольны. Я преклоняюсь перед ним. Такие люди должны решать судьбы. Томас Бах и его братия не должны быть упомянуты в истории. Передайте Ваттердалу от меня слова благодарности. Это первый настоящий поступок от норвежцев за всё время, что я живу, — заявил Тихонов РИА "Новости".

А вот президент Федерации вольной борьбы России Михаил Мамиашвили заметил, что мнение Ваттердала разделяет огромное количество чиновников и спортсменов по всей планете, однако высказать его публично они попросту не могут.

— Боятся высказать свое мнение публично. Боятся занять свою позицию, так как идёт беспрецедентное давление. Всё это встанет на свои места. Нужно отдать должное Ваттердалу. Это единичный случай, но огромное количество людей думают, как он. Проблема в том, что, если бы вчера их голос был более значимый, может быть, до сегодняшних дней цивилизация бы не дошла, — заявил Мамиашвили.

Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили. Фото © ТАСС / Владимир Гердо

Впрочем, на ситуацию с отстранением наших спортсменов такой шаг видного норвежского чиновника никак не повлияет. В МОК по-прежнему не собираются обращать внимание на доводы уже не только россиян, но и людей из целого ряда других стран. Более того, Томас Бах и вовсе не знает, снимут ли санкции с наших после окончания "Операции Z". Остаётся ждать, когда мысли господина Ваттердала дойдут до Томаса Баха и его ближайшего окружения, а наши спортсмены вновь будут радовать нас победами на самых серьёзных стартах.

Как скоро снимут санкции с российских спортсменов? Сразу после окончания "Операции Z". До конца 2022 года. Наших спортсменов будут долго не пускать на соревнования, вопреки правилам.

Авторы Шамиль Гаджиев