Fox Business: Белый дом призвал американских блогеров винить Путина за рост цен на бензин

Представители Белого дома предложили звёздам американского TikTok обвинять в росте цен на бензин в США президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Fox Business, ссылаясь на ряд прецедентов.

Издание приводит в пример 18-летнюю тиктокершу Элли Цайлер с десятью миллионами подписчиков в соцсети. Так, на днях она жёстко раскритиковала РФ как крупнейшего поставщика нефти, с которым, по её словам, "никто не хочет работать". Причём стоит отметить, что до этого ролика американка ни разу не высказывалась о политике или экономике. В её аккаунте были лишь видео о моде и танцах.

Также недавно Белый дом в лице пресс-секретаря Джен Псаки и спецсоветника по коммуникациям в Совете национальной безопасности Мэтта Миллера организовал онлайн-встречу с тридцатью самыми популярными американскими блогерами TikTok. Одной из тем той дискуссии стало освещение российской "Операции Z" на Украине.