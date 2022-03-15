Небензя: РФ предложит свою резолюцию в Совбезе ООН по гуманитарной ситуации на Украине
Также постпред заметил, что проводимая "Операция Z" завершится, когда все её цели будут достигнуты. А условиями прекращения огня являются демилитаризация Незалежной и отказ от присоединения к НАТО.
Россия собирается представить в Совбезе ООН собственный проект резолюции по гуманитарной ситуации на территории Украины. Об этом заявил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.
"Мы представим наш собственный проект [резолюции], который является гуманитарным", — сказал он.
Небензя также заявил, что "Операция Z" закончится лишь в тот момент, когда будут достигнуты её цели. Кроме того, Россия обеспокоена оценкой ситуации на Украине представителей ООН, в том числе генерального секретаря Антониу Гутерриша и его заместителя Ди Карло.
"Мы очень обеспокоены тем, как представители ООН, в том числе на высоком уровне: и генеральный секретарь, и его заместитель Ди Карло, оценивают ситуацию на Украине, обвиняя Россию в неизбирательных атаках", — подчеркнул постпред.
По его словам, условиями прекращения огня остаются демилитаризация Украины и отказ от присоединения к НАТО. Причём Киев должен закрепить отказ от членства в Североатлантическом альянсе в своей конституции.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
ТАСС / Lev Radin / Pacific Press via ZUMA Wire