Небензя: РФ предложит свою резолюцию в Совбезе ООН по гуманитарной ситуации на Украине

Также постпред заметил, что проводимая "Операция Z" завершится, когда все её цели будут достигнуты. А условиями прекращения огня являются демилитаризация Незалежной и отказ от присоединения к НАТО.

Россия собирается представить в Совбезе ООН собственный проект резолюции по гуманитарной ситуации на территории Украины. Об этом заявил журналистам постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы представим наш собственный проект [резолюции], который является гуманитарным", — сказал он.

Небензя также заявил, что "Операция Z" закончится лишь в тот момент, когда будут достигнуты её цели. Кроме того, Россия обеспокоена оценкой ситуации на Украине представителей ООН, в том числе генерального секретаря Антониу Гутерриша и его заместителя Ди Карло.

"Мы очень обеспокоены тем, как представители ООН, в том числе на высоком уровне: и генеральный секретарь, и его заместитель Ди Карло, оценивают ситуацию на Украине, обвиняя Россию в неизбирательных атаках", — подчеркнул постпред.