Российские кондитеры назвали преодолимой ситуацию с ценами

Ситуация на рынке кондитерских изделий в России характеризуется высокой степенью неопределённости, однако возникшее ценовое давление видится преодолимым в случае стабилизации экономики. Об этом Лайфу рассказали в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД).

Сегодня сложности возникают с логистикой сырья и материалов, особенно тех ингредиентов, которые не растут или не производятся на территории ЕАЭС, с нестабильностью курсов валют, механизмами расчётов, дополнительными зарубежными санкциями. Так, за полтора месяца наиболее востребованные продукты масложировой группы выросли в цене на 30%, растут валютные цены на какао-бобы и какао-продукты.

"Предприятия отрасли предпринимают усилия, чтобы не допустить скачкообразного роста отпускных цен. Компании традиционно компенсируют рост стоимости ингредиентов за счёт внедрения инноваций, оптимизации производственных и бизнес-процессов, собственной маржинальности. Ценовое давление, с которым мы сталкиваемся, хоть и является беспрецедентным по своим масштабам, но тем не менее видится преодолимым в случае стабилизации экономики", — рассказал Лайфу представитель ассоциации.

При этом собеседник добавил, что ситуация у всех производителей разная: каждое предприятие имеет свою бизнес-модель, какие-то компании продолжают работать на старых запасах сырья и упаковки, другие уже заключил новые контракты, а с кем-то поставщики сырья расторгли уже существующие договоры.