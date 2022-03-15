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15 марта, 14:27

Российские кондитеры назвали преодолимой ситуацию с ценами

В Ассоциации предприятий кондитерской промышленности добавили, что отраслевые предприятия делают всё возможное, чтобы не допустить скачкообразного роста стоимости продукции.

Ситуация на рынке кондитерских изделий в России характеризуется высокой степенью неопределённости, однако возникшее ценовое давление видится преодолимым в случае стабилизации экономики. Об этом Лайфу рассказали в Ассоциации предприятий кондитерской промышленности (АСКОНД).

Сегодня сложности возникают с логистикой сырья и материалов, особенно тех ингредиентов, которые не растут или не производятся на территории ЕАЭС, с нестабильностью курсов валют, механизмами расчётов, дополнительными зарубежными санкциями. Так, за полтора месяца наиболее востребованные продукты масложировой группы выросли в цене на 30%, растут валютные цены на какао-бобы и какао-продукты.

"Предприятия отрасли предпринимают усилия, чтобы не допустить скачкообразного роста отпускных цен. Компании традиционно компенсируют рост стоимости ингредиентов за счёт внедрения инноваций, оптимизации производственных и бизнес-процессов, собственной маржинальности. Ценовое давление, с которым мы сталкиваемся, хоть и является беспрецедентным по своим масштабам, но тем не менее видится преодолимым в случае стабилизации экономики", — рассказал Лайфу представитель ассоциации.

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При этом собеседник добавил, что ситуация у всех производителей разная: каждое предприятие имеет свою бизнес-модель, какие-то компании продолжают работать на старых запасах сырья и упаковки, другие уже заключил новые контракты, а с кем-то поставщики сырья расторгли уже существующие договоры.

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Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Лайф следит за развитием событий в онлайн-трансляции.

Обложка ©

Pexels

Юлия Архипова

Комментарий

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Павел Малыгинсегодня в 15:03

Если есть деньги на покупку зарубежных футбольных клубов и дорогих яхт и дворцов, а почему бы не помочь обездоленным русским Украинцам?

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