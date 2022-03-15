Постпред США при НАТО: Идея поставки польских МиГ-29 на Украину несостоятельна

Ранее в СМИ появилась информация о якобы готовности Польши передать Украине свои истребители взамен на американские F-16. Однако позднее власти Польши опровергли её.

Идея поставить на Украину польские истребители МиГ-29 является несостоятельной. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит.

"У нас были дискуссии по этому вопросу. <…> США сказали, что они считают данный вариант несостоятельным", — отметила она.