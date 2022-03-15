Постпред США при НАТО: Идея поставки польских МиГ-29 на Украину несостоятельна
Ранее в СМИ появилась информация о якобы готовности Польши передать Украине свои истребители взамен на американские F-16. Однако позднее власти Польши опровергли её.
Идея поставить на Украину польские истребители МиГ-29 является несостоятельной. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит.
"У нас были дискуссии по этому вопросу. <…> США сказали, что они считают данный вариант несостоятельным", — отметила она.
Напомним, что недавно в СМИ появилась информация о якобы готовности Польши передать Украине свои истребители МиГ-29 и Су-25 взамен на американские F-16. Однако позже власти Польши опровергли информацию о возможных поставках Украине истребителей. Затем они заявили о готовности передать самолёты в распоряжение США на базе НАТО в Германии. Но, по некоторым данным, президент США Джо Байден лично запретил передачу польских истребителей Украине.
Ранее Белый дом пообещал продолжить поставки оружия Украине, "несмотря на российские угрозы". Там заявили, что очень успешны в этом вопросе и ничего им не помешает снабжать ВСУ необходимым.