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15 марта, 14:20

Постпред США при НАТО: Идея поставки польских МиГ-29 на Украину несостоятельна

Ранее в СМИ появилась информация о якобы готовности Польши передать Украине свои истребители взамен на американские F-16. Однако позднее власти Польши опровергли её.

Идея поставить на Украину польские истребители МиГ-29 является несостоятельной. Об этом в ходе онлайн-брифинга заявила постоянный представитель США при НАТО Джулиан Смит.

"У нас были дискуссии по этому вопросу. <…> США сказали, что они считают данный вариант несостоятельным", — отметила она.

Депутат Бундестага Вагенкнехт заявила о вреде западных поставок оружия Украине

Депутат Бундестага Вагенкнехт заявила о вреде западных поставок оружия Украине

Напомним, что недавно в СМИ появилась информация о якобы готовности Польши передать Украине свои истребители МиГ-29 и Су-25 взамен на американские F-16. Однако позже власти Польши опровергли информацию о возможных поставках Украине истребителей. Затем они заявили о готовности передать самолёты в распоряжение США на базе НАТО в Германии. Но, по некоторым данным, президент США Джо Байден лично запретил передачу польских истребителей Украине.

Ранее Белый дом пообещал продолжить поставки оружия Украине, "несмотря на российские угрозы". Там заявили, что очень успешны в этом вопросе и ничего им не помешает снабжать ВСУ необходимым.

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Wikipedia

Григорий Воронцов

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