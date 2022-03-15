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Опубликовано 15 марта 2022, 14:18

Верховная рада продлила на Украине военное положение на 30 суток

Ранее соответствующий законопроект внёс на рассмотрение украинского парламента президент Владимир Зеленский. Этот режим действует с 24 февраля, когда началась российская "Операция Z".

Верховная рада продлила действие на территории Украины военного положения на 30 суток с 26 марта. Об этом сообщило издание "Страна.ua" в телеграм-канале.

"Верховная рада продлила военное положение с 26 марта на 30 суток", — говорится в сообщении.

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Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В ночь на 15 марта стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил продлить военное положение в стране ещё на месяц. Соответствующий законопроект он внёс на рассмотрение Верховной рады.

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ТАСС / Анна Марченко

Евгения Колесникова
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