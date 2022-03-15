Верховная рада продлила на Украине военное положение на 30 суток

Ранее соответствующий законопроект внёс на рассмотрение украинского парламента президент Владимир Зеленский. Этот режим действует с 24 февраля, когда началась российская "Операция Z".

Верховная рада продлила действие на территории Украины военного положения на 30 суток с 26 марта. Об этом сообщило издание "Страна.ua" в телеграм-канале.