Верховная рада продлила на Украине военное положение на 30 суток
Ранее соответствующий законопроект внёс на рассмотрение украинского парламента президент Владимир Зеленский. Этот режим действует с 24 февраля, когда началась российская "Операция Z".
Верховная рада продлила действие на территории Украины военного положения на 30 суток с 26 марта. Об этом сообщило издание "Страна.ua" в телеграм-канале.
"Верховная рада продлила военное положение с 26 марта на 30 суток", — говорится в сообщении.
Напомним, утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". На фоне этих событий Киев ввёл в стране военное положение, а со стороны Запада последовали заявления о новых санкциях против России. В ночь на 15 марта стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский решил продлить военное положение в стране ещё на месяц. Соответствующий законопроект он внёс на рассмотрение Верховной рады.
ТАСС / Анна Марченко