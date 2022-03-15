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15 марта, 14:13

Генпрокуратура РФ проверит случаи роста цен на сахар из-за приостановки его отгрузки

Поручение направили прокурорам 26 регионов, на территории которых осуществляется деятельность производителей и поставщиков этого товара. При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования.

Генеральная прокуратура России займётся проверкой фактов увеличения стоимости сахара из-за приостановки его отгрузки рядом предприятий. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Получена информация об увеличении стоимости сахара в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов. В этой связи <...> поручено проверить законность действий таких юридических лиц", — говорится в сообщении.

Поручение направили прокурорам 26 регионов, на территории которых осуществляется деятельность производителей и поставщиков сахара. В ведомстве добавили, что при выявлении нарушений будет принят полный комплекс мер реагирования для пресечения искусственного дефицита, а также необоснованного повышения цены.

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А ранее экономист Вячеслав Зайченко рассказал, в каком случае цены в магазинах начнут снижаться. Одна из причин растущей стоимости товаров — поднимаемый самими же покупателями ажиотажный спрос, который вносит вклад в общую инфляцию, создавая среду для спекуляций.

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Pexels

Григорий Воронцов

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