Генпрокуратура РФ проверит случаи роста цен на сахар из-за приостановки его отгрузки
Поручение направили прокурорам 26 регионов, на территории которых осуществляется деятельность производителей и поставщиков этого товара. При выявлении нарушений будут приняты меры реагирования.
Генеральная прокуратура России займётся проверкой фактов увеличения стоимости сахара из-за приостановки его отгрузки рядом предприятий. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Получена информация об увеличении стоимости сахара в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов. В этой связи <...> поручено проверить законность действий таких юридических лиц", — говорится в сообщении.
Поручение направили прокурорам 26 регионов, на территории которых осуществляется деятельность производителей и поставщиков сахара. В ведомстве добавили, что при выявлении нарушений будет принят полный комплекс мер реагирования для пресечения искусственного дефицита, а также необоснованного повышения цены.
А ранее экономист Вячеслав Зайченко рассказал, в каком случае цены в магазинах начнут снижаться. Одна из причин растущей стоимости товаров — поднимаемый самими же покупателями ажиотажный спрос, который вносит вклад в общую инфляцию, создавая среду для спекуляций.
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