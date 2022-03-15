Генпрокуратура РФ проверит случаи роста цен на сахар из-за приостановки его отгрузки

Генеральная прокуратура России займётся проверкой фактов увеличения стоимости сахара из-за приостановки его отгрузки рядом предприятий. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

"Получена информация об увеличении стоимости сахара в связи с приостановкой его отгрузки рядом хозяйствующих субъектов. В этой связи <...> поручено проверить законность действий таких юридических лиц", — говорится в сообщении.

Поручение направили прокурорам 26 регионов, на территории которых осуществляется деятельность производителей и поставщиков сахара. В ведомстве добавили, что при выявлении нарушений будет принят полный комплекс мер реагирования для пресечения искусственного дефицита, а также необоснованного повышения цены.