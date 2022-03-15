"Манчестер Юнайтед" может снести домашний стадион для строительства нового

"Манчестер Юнайтед" может снести свой домашний стадион "Олд Траффорд" и построить на его месте новый. Об этом пишет The Telegraph.

В этом случае руководство "дьяволов" построит новую арену на 90 тысяч мест, а также стадион для матчей женской и молодёжной команд. Впрочем, не исключается, что МЮ оставит "Олд Траффорд", однако проведёт на стадионе полную реконструкцию и значительно обновит его.