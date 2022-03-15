Российским журналистам отказали в работе на чемпионате мира по фигурному катанию
Первенство пройдёт во французском Монпелье с 21 по 27 марта.
Российские журналисты, подавшие запросы в Международный союз конькобежцев (ISU) на аккредитацию для освещения чемпионата мира по фигурному катанию в удалённом формате, получили отказ. Об этом сообщает "Матч ТВ".
Таким образом, журналисты из России не только не смогут работать на чемпионате мира в традиционном формате, но будут лишены доступа к электронной микст-зоне и онлайн-пресс-конференциям.
"Благодарим за вашу заявку на аккредитацию на чемпионат мира. К сожалению, ваша заявка отклонена. Подчёркиваем, что это решение окончательное. Спасибо за понимание", — говорится в письме ISU.
Ранее Лайф сообщал, что ISU принял решение отстранить от международных соревнований спортсменов из России и Белоруссии. Из-за этого российские фигуристы не смогут выступить на чемпионате мира во французском Монпелье, который пройдёт с 21 по 27 марта.
Getty Images / Joosep Martinson – International Skating Union / International Skating Union