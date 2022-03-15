Российским журналистам отказали в работе на чемпионате мира по фигурному катанию

Российские журналисты, подавшие запросы в Международный союз конькобежцев (ISU) на аккредитацию для освещения чемпионата мира по фигурному катанию в удалённом формате, получили отказ. Об этом сообщает "Матч ТВ".

Таким образом, журналисты из России не только не смогут работать на чемпионате мира в традиционном формате, но будут лишены доступа к электронной микст-зоне и онлайн-пресс-конференциям.

"Благодарим за вашу заявку на аккредитацию на чемпионат мира. К сожалению, ваша заявка отклонена. Подчёркиваем, что это решение окончательное. Спасибо за понимание", — говорится в письме ISU.