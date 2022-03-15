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15 марта, 15:25

Лавров: Переговоры с Украиной нацелены на обеспечение её нейтрального статуса

По словам министра, российская сторона добивается демилитаризации Незалежной, чтобы с её территории для Российской Федерации не исходило никаких угроз, а также денацификации.

Переговоры между Москвой и Киевом направлены на обеспечение нейтрального статуса Украины. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Переговоры, которые сейчас вот продолжаются, — по обеспечению нейтрального военного статуса Украины в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса", — сказал он.

Лавров добавил, что российская сторона также добивается демилитаризации Украины, чтобы с её территории для Российской Федерации не исходило никаких угроз. Кроме того, в переговорной повестке присутствует вопрос денацификации Незалежной, что было бы закреплено на законодательном уровне, включая отмену всех ограничений, наложенных на русский язык, образование, культуру и СМИ.

Лавров: Россия останавливает войну, которую Украина восемь лет вела против Донбасса

Лавров: Россия останавливает войну, которую Украина восемь лет вела против Донбасса

Ранее Лавров заявил, что Россия требует рассмотреть вопрос о лабораториях на Украине в рамках конвенции о запрещении химического оружия. При этом, судя по реакции, в мире не заинтересовались этой темой, подчеркнул министр, однако добавил, что мировое сообщество должно убедиться в недопустимости такой деятельности.

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ТАСС / Михаил Метцель

Григорий Воронцов

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