Лавров: Переговоры с Украиной нацелены на обеспечение её нейтрального статуса

По словам министра, российская сторона добивается демилитаризации Незалежной, чтобы с её территории для Российской Федерации не исходило никаких угроз, а также денацификации.

Переговоры между Москвой и Киевом направлены на обеспечение нейтрального статуса Украины. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Переговоры, которые сейчас вот продолжаются, — по обеспечению нейтрального военного статуса Украины в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса", — сказал он.

Лавров добавил, что российская сторона также добивается демилитаризации Украины, чтобы с её территории для Российской Федерации не исходило никаких угроз. Кроме того, в переговорной повестке присутствует вопрос денацификации Незалежной, что было бы закреплено на законодательном уровне, включая отмену всех ограничений, наложенных на русский язык, образование, культуру и СМИ.