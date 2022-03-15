Лавров: Переговоры с Украиной нацелены на обеспечение её нейтрального статуса
По словам министра, российская сторона добивается демилитаризации Незалежной, чтобы с её территории для Российской Федерации не исходило никаких угроз, а также денацификации.
Переговоры между Москвой и Киевом направлены на обеспечение нейтрального статуса Украины. Об этом на пресс-конференции заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Переговоры, которые сейчас вот продолжаются, — по обеспечению нейтрального военного статуса Украины в контексте гарантий безопасности для всех участников этого процесса", — сказал он.
Лавров добавил, что российская сторона также добивается демилитаризации Украины, чтобы с её территории для Российской Федерации не исходило никаких угроз. Кроме того, в переговорной повестке присутствует вопрос денацификации Незалежной, что было бы закреплено на законодательном уровне, включая отмену всех ограничений, наложенных на русский язык, образование, культуру и СМИ.
Ранее Лавров заявил, что Россия требует рассмотреть вопрос о лабораториях на Украине в рамках конвенции о запрещении химического оружия. При этом, судя по реакции, в мире не заинтересовались этой темой, подчеркнул министр, однако добавил, что мировое сообщество должно убедиться в недопустимости такой деятельности.
ТАСС / Михаил Метцель