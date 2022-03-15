В спецслужбах объяснили, что делать со страницами после блокировки Facebook и Instagram
Пока использовать VPN можно, но лучше это делать для скачивания чего-то ценного, после чего аккаунты закрывать, чтобы хакеры не использовали страницу для пересылки запрещённой информации.
После блокировки "Инстаграма" и "Фейсбука" россияне задались вопросом, что теперь делать со своими страничками и блогами в этих соцсетях. Представитель спецслужб рассказал гражданам, как им быть дальше.
По словам юриста, которого цитирует kp.ru, пользователи могут продолжать пользоваться соцсетями и постить там фотографии "котиков и себя любимых".
"Однако если аккаунт будет взломан и использован злоумышленниками или даже самой компанией для рассылки запрещённого контента или рекламы, то, скорее всего, ответственность будет лежать на вас", — объясняет специалист.
Если же в вашем аккаунте будет размещена фейковая информация, вас могут спросить, как же вы обошли запреты. Специалист предположил, что Генпрокуратура и Роскомнадзор могут в дальнейшем выбрать китайский сценарий и просто запретить все спецпрограммы, а сейчас блогеры просто приближают этот момент, продолжая размещать антироссийский контент через VPN.
Представитель спецслужб заметил, что VPN можно использовать для скачивания чего-то полезного и ценного, однако затем лучше закрывать пересылку или цитирование либо закрыть страницу в целом, чтобы ею не смогли воспользоваться злоумышленники.
Напомним, компания Meta, которой принадлежит соцсеть, разрешила призывы к насилию в отношении российских военных. В результате Генеральная прокуратура потребовала признать компанию Meta экстремистской организацией и запретить её деятельность на территории страны. В Роскомнадзоре дали россиянам несколько дней на перенос своих фото- и видеоматериалов на другие платформы, в ночь на 14 марта соцсеть стала недоступной на территории РФ.
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