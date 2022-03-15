В спецслужбах объяснили, что делать со страницами после блокировки Facebook и Instagram

После блокировки "Инстаграма" и "Фейсбука" россияне задались вопросом, что теперь делать со своими страничками и блогами в этих соцсетях. Представитель спецслужб рассказал гражданам, как им быть дальше.

По словам юриста, которого цитирует kp.ru, пользователи могут продолжать пользоваться соцсетями и постить там фотографии "котиков и себя любимых".

"Однако если аккаунт будет взломан и использован злоумышленниками или даже самой компанией для рассылки запрещённого контента или рекламы, то, скорее всего, ответственность будет лежать на вас", — объясняет специалист.

Если же в вашем аккаунте будет размещена фейковая информация, вас могут спросить, как же вы обошли запреты. Специалист предположил, что Генпрокуратура и Роскомнадзор могут в дальнейшем выбрать китайский сценарий и просто запретить все спецпрограммы, а сейчас блогеры просто приближают этот момент, продолжая размещать антироссийский контент через VPN.