CAS оставил в силе запрет УЕФА на участие российских клубов и сборных в турнирах
При этом пока что это лишь промежуточный вердикт. Полноценные слушания состоятся в ближайшие недели.
Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе запрет УЕФА на участие российских сборных и клубов в турнирах под своей эгидой, сообщает АР.
По информации агентства, пока это лишь промежуточный вердикт. В ближайшие недели начнутся полноценные слушания в суде. Добавим, что пока не поступало никакой информации о решении по запрету со стороны ФИФА.
"Не принимаем этого решения": Ветераны российского футбола написали письмо в ФИФА из-за отстранения сборной
Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) совместно со своими европейскими коллегами из УЕФА вынесла решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а московский "Спартак" автоматически выбыл из Лиги Европы. После этого РФС обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) c апелляцией на решение ФИФА и УЕФА.
РФС / Михаил Шапаев