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15 марта, 15:15

CAS оставил в силе запрет УЕФА на участие российских клубов и сборных в турнирах

При этом пока что это лишь промежуточный вердикт. Полноценные слушания состоятся в ближайшие недели.

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе запрет УЕФА на участие российских сборных и клубов в турнирах под своей эгидой, сообщает АР.

По информации агентства, пока это лишь промежуточный вердикт. В ближайшие недели начнутся полноценные слушания в суде. Добавим, что пока не поступало никакой информации о решении по запрету со стороны ФИФА.

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Напомним, Международная федерация футбола (ФИФА) совместно со своими европейскими коллегами из УЕФА вынесла решение о запрете участия сборных России и клубов из нашей страны в крупных международных турнирах. Таким образом, мужская национальная команда прекратила борьбу за попадание на ЧМ-2022 в Катаре, а московский "Спартак" автоматически выбыл из Лиги Европы. После этого РФС обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) c апелляцией на решение ФИФА и УЕФА.

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РФС / Михаил Шапаев

Шамиль Гаджиев

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