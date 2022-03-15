CAS оставил в силе запрет УЕФА на участие российских клубов и сборных в турнирах

Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил в силе запрет УЕФА на участие российских сборных и клубов в турнирах под своей эгидой, сообщает АР.

По информации агентства, пока это лишь промежуточный вердикт. В ближайшие недели начнутся полноценные слушания в суде. Добавим, что пока не поступало никакой информации о решении по запрету со стороны ФИФА.