Российские десантники захватили у националистов в Киевской области иностранное вооружение
Как уточнил командир группы, оружие будет передано подразделениям Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик. А именно противотанковые комплексы, гранатомёты и переносные ЗРК.
Командир группы российских десантников — о захвате западного вооружения в ходе "Операции Z". Видео © Минобороны РФ
Российские десантники в ходе боя с украинскими националистами изъяли иностранное вооружение, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые поставлялись в Незалежную. Об этом рассказал командир группы.
"В ходе боя с украинскими националистами военнослужащими Вооружённых сил Российской Федерации было захвачено большое количество вооружения западного производства. Среди них — противотанковый ракетный комплекс Javelin, ручные противотанковые гранатомёты, переносные зенитно-ракетные комплексы", — сказал он.
Отмечается, что всё захваченное иностранное вооружение передадут подразделениям Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.
Кадр видео Минобороны РФ