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Регион
Опубликовано 15 марта 2022, 15:03
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Российские десантники захватили у националистов в Киевской области иностранное вооружение

Как уточнил командир группы, оружие будет передано подразделениям Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик. А именно противотанковые комплексы, гранатомёты и переносные ЗРК.

Командир группы российских десантников — о захвате западного вооружения в ходе "Операции Z". Видео © Минобороны РФ

Российские десантники в ходе боя с украинскими националистами изъяли иностранное вооружение, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые поставлялись в Незалежную. Об этом рассказал командир группы.

"В ходе боя с украинскими националистами военнослужащими Вооружённых сил Российской Федерации было захвачено большое количество вооружения западного производства. Среди них — противотанковый ракетный комплекс Javelin, ручные противотанковые гранатомёты, переносные зенитно-ракетные комплексы", сказал он.

Отмечается, что всё захваченное иностранное вооружение передадут подразделениям Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик.

Российские десантники захватили опорный пункт националистов и иностранных наёмников под Киевом
Российские десантники захватили опорный пункт националистов и иностранных наёмников под Киевом

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Кадр видео Минобороны РФ

Никита Осипов
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