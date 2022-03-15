Российские десантники захватили у националистов в Киевской области иностранное вооружение

Как уточнил командир группы, оружие будет передано подразделениям Народной милиции Донецкой и Луганской народных республик. А именно противотанковые комплексы, гранатомёты и переносные ЗРК.

Командир группы российских десантников — о захвате западного вооружения в ходе "Операции Z". Видео © Минобороны РФ

Российские десантники в ходе боя с украинскими националистами изъяли иностранное вооружение, в частности, противотанковые ракетные комплексы Javelin, которые поставлялись в Незалежную. Об этом рассказал командир группы.

"В ходе боя с украинскими националистами военнослужащими Вооружённых сил Российской Федерации было захвачено большое количество вооружения западного производства. Среди них — противотанковый ракетный комплекс Javelin, ручные противотанковые гранатомёты, переносные зенитно-ракетные комплексы", — сказал он.