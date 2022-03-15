Россия ввела санкции против Байдена, Блинкена, Псаки и Клинтон
Всего в стоп-листе значится 13 фамилий, меры начинают действовать с сегодняшнего дня, 15 марта.
В ответ на серию санкций США, запрещающих, помимо прочего, въезд в Штаты для высших должностных лиц РФ, Москва опубликовала свой стоп-лист. В него попали в том числе президент США Джо Байден, глава Госдепа Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Меры начинают действовать с 15 марта.
Санкционный список выглядит так:
- Джозеф Байден, президент США
- Энтони Блинкен, госсекретарь США
- Ллойд Остин, министр обороны США
- Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов
- Джейкоб Салливан, помощник президента США по национальной безопасности
- Уильям Бернс, директор ЦРУ
- Дженнифер Псаки, пресс-секретарь Белого дома
- Далип Сингх, заместитель помощника президента США по национальной безопасности
- Саманта Пауэр, директор Агентства по международному развитию
- Хантер Байден, сын президента США
- Хиллари Клинтон, бывший кандидат в президенты США
- Адевейл Адейемо — первый заместитель министра финансов
- Рета Джо Льюис, президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка
"Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России", — говорится в сообщении МИД РФ.
В ведомстве добавили, что Москва не отказывается от поддержания официальных связей и в случае необходимости будет решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в чёрном списке. Кроме того, в ближайшее время РФ объявит о расширении санкционного списка: туда включат американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, "русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России".
Напомним, поводом для западных санкций и прочих ограничений в отношении России стала "Операция Z" на Украине. Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. В Минобороны подчеркнули, что российские войска не наносят ударов по украинским городам, высокоточными средствами поражения выводятся из строя военная инфраструктура, объекты ПВО и аэродромы Украины. Лайф следит за развитием событий в онлайн-трансляции.
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