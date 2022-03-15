Россия ввела санкции против Байдена, Блинкена, Псаки и Клинтон

Всего в стоп-листе значится 13 фамилий, меры начинают действовать с сегодняшнего дня, 15 марта.

В ответ на серию санкций США, запрещающих, помимо прочего, въезд в Штаты для высших должностных лиц РФ, Москва опубликовала свой стоп-лист. В него попали в том числе президент США Джо Байден, глава Госдепа Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Меры начинают действовать с 15 марта.

Санкционный список выглядит так: Джозеф Байден, президент США

Энтони Блинкен, госсекретарь США

Ллойд Остин, министр обороны США

Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов

Джейкоб Салливан, помощник президента США по национальной безопасности

Уильям Бернс, директор ЦРУ

Дженнифер Псаки, пресс-секретарь Белого дома

Далип Сингх, заместитель помощника президента США по национальной безопасности

Саманта Пауэр, директор Агентства по международному развитию

Хантер Байден, сын президента США

Хиллари Клинтон, бывший кандидат в президенты США

Адевейл Адейемо — первый заместитель министра финансов

Рета Джо Льюис, президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка

"Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России", — говорится в сообщении МИД РФ.