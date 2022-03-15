Россия ввела санкции против Байдена, Блинкена, Псаки и Клинтон

В ответ на серию санкций США, запрещающих, помимо прочего, въезд в Штаты для высших должностных лиц РФ, Москва опубликовала свой стоп-лист. В него попали в том числе президент США Джо Байден, глава Госдепа Энтони Блинкен, глава Пентагона Ллойд Остин, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон. Меры начинают действовать с 15 марта.

"Данный шаг, предпринятый в порядке встречной реакции, стал неизбежным следствием крайне русофобского курса, взятого нынешней администрацией США, которая в отчаянной попытке сохранить американскую гегемонию сделала ставку, отбросив все приличия, на фронтальное сдерживание России", — говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве добавили, что Москва не отказывается от поддержания официальных связей и в случае необходимости будет решать проблемы, вытекающие из статуса лиц, которые фигурируют в чёрном списке. Кроме того, в ближайшее время РФ объявит о расширении санкционного списка: туда включат американских чиновников, военных, законодателей, бизнесменов, экспертов и медийных персон, "русофобски настроенных либо содействующих разжиганию ненависти к России".