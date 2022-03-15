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15 марта, 14:47

Актрису сериала "СашаТаня" обокрали во время продажи телевизора

В тот день Анастасия Гайворонская разместила в Сети объявление, первый покупатель откликнулся спустя несколько часов и настоял на оплате переводом.

<p>Актриса Анастасия Гайворонская. Фото © VK / <a href="https://vk.com/gotovschik_a_a" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Анастасия Гайворонская</a></p>

Актриса Анастасия Гайворонская. Фото © VK / Анастасия Гайворонская

Актриса и телеведущая Анастасия Гайворонская, известная по сериалу "СашаТаня", стала жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает kp.ru. Девушка решила продать свой телевизор онлайн, но её обманули.

С жалобой актриса обратилась в отдел МВД по району Свиблово в Москве. Она разместила объявление о продаже в Сети, и первый покупатель откликнулся спустя несколько часов. Гайворонская обсудила с мужчиной все детали и договорилась о цене. Покупатель настоял на оплате переводом, и актриса сообщила ему номер банковской карточки. А затем Анастасии начали приходить СМС с информацией о списании денежных средств. В результате со счёта актрисы было списано 4449 рублей.

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В правоохранительных органах уточнили, что в переписке девушка отправила мошеннику конфиденциальную информацию по своей банковской карте. В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает мошенника.

Ранее Лайф сообщал, что москвич случайно выбросил в мусор пакет с 13 млн рублей и заметил это спустя 3 часа. Деньги предназначались для погашения кредита в банке. При исследовании содержимого мусорных контейнеров найти их не удалось.

Ирина Мусина

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