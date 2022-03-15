Актрису сериала "СашаТаня" обокрали во время продажи телевизора

Актриса и телеведущая Анастасия Гайворонская, известная по сериалу "СашаТаня", стала жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает kp.ru. Девушка решила продать свой телевизор онлайн, но её обманули.

С жалобой актриса обратилась в отдел МВД по району Свиблово в Москве. Она разместила объявление о продаже в Сети, и первый покупатель откликнулся спустя несколько часов. Гайворонская обсудила с мужчиной все детали и договорилась о цене. Покупатель настоял на оплате переводом, и актриса сообщила ему номер банковской карточки. А затем Анастасии начали приходить СМС с информацией о списании денежных средств. В результате со счёта актрисы было списано 4449 рублей.

В правоохранительных органах уточнили, что в переписке девушка отправила мошеннику конфиденциальную информацию по своей банковской карте. В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает мошенника.