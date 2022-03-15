Актрису сериала "СашаТаня" обокрали во время продажи телевизора
В тот день Анастасия Гайворонская разместила в Сети объявление, первый покупатель откликнулся спустя несколько часов и настоял на оплате переводом.
Актриса Анастасия Гайворонская. Фото © VK / Анастасия Гайворонская
Актриса и телеведущая Анастасия Гайворонская, известная по сериалу "СашаТаня", стала жертвой интернет-мошенников. Об этом сообщает kp.ru. Девушка решила продать свой телевизор онлайн, но её обманули.
С жалобой актриса обратилась в отдел МВД по району Свиблово в Москве. Она разместила объявление о продаже в Сети, и первый покупатель откликнулся спустя несколько часов. Гайворонская обсудила с мужчиной все детали и договорилась о цене. Покупатель настоял на оплате переводом, и актриса сообщила ему номер банковской карточки. А затем Анастасии начали приходить СМС с информацией о списании денежных средств. В результате со счёта актрисы было списано 4449 рублей.
В правоохранительных органах уточнили, что в переписке девушка отправила мошеннику конфиденциальную информацию по своей банковской карте. В настоящее время полиция проводит проверку и разыскивает мошенника.
Ранее Лайф сообщал, что москвич случайно выбросил в мусор пакет с 13 млн рублей и заметил это спустя 3 часа. Деньги предназначались для погашения кредита в банке. При исследовании содержимого мусорных контейнеров найти их не удалось.
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