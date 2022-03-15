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Опубликовано 15 марта 2022, 14:41
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Жительница Италии: Многие задумываются о покупке велосипеда из-за цен на бензин

Сейчас большинство сотрудников работают из дома, но это завершится в конце марта и они вернутся в офисы. Однако заправлять свои автомобили уже стало очень дорого.

Жительница Италии рассказала о росте цен на бензин в стране. Видео © LIFE

После введения западных санкций в отношении России стоимость бензина дорожает по всему миру. Жители США уже вовсю жалуются в соцсетях, однако европейцы также страдают из-за роста цен. Так, если раньше литр топлива стоил в Италии 1,70 евро, сейчас его стоимость находится в районе двух евро, рассказала Лайфу жительница страны.

"Итальянец, чтобы заправить полный бак автомобиля Smart, этот маленький и компактный автомобиль, заплатит около 65 евро, в рублях это около восьми тысяч", — сказала девушка.

Она отметила, что сейчас много жителей находится в режиме "смартворкинг", то есть удалённой работы, что помогает экономить на топливе. Однако, согласно постановлению итальянского правительства, он завершится в конце марта.

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"Многие задумываются о приобретении велосипеда и альтернативных средств передвижения", — заметила наша собеседница.

Напомним, подобные изменения в ценах на топливо связаны с введёнными западными странами санкциями в отношении нашей страны из-за того, что 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.

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Кадр видео LIFE

Никита Осипов
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