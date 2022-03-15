Мишустин: Правительство РФ выделит один триллион рублей на поддержку экономики страны

Выступление Мишустина перед кабмином, на котором он рассказал о планах правительства по поддержке экономики. Видео © Пресс-служба Правительства России

Правительство России направит один триллион рублей на поддержку экономики страны в условиях западных санкций. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, кабмин оперативно подготовил план первоочередных действий по повышению устойчивости этой сферы.

"Это очень гибкий документ. Он будет постоянно пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от развития ситуации", — заявил Мишустин.

Документ включает в себя более 100 инициатив без учёта уже принятых и реализуемых. Мишустин добавил, что "он будет постоянно пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от развития ситуации". По словам премьер-министра, правительством разработан план, который позволит перестроить многие производственные и логистические цепочки, обеспечить предприятия новыми поставщиками и покупателями. Также документ направлен на поддержку граждан России, гарантируя наличие привычных товаров и услуг или же их достойной альтернативы.