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15 марта, 14:36

Мишустин: Правительство РФ выделит один триллион рублей на поддержку экономики страны

Уже подготовлен план, который включает в себя более 100 инициатив без учёта уже принятых и реализуемых. Этот документ будет постоянно пополняться и выпускаться поэтапно, уточнил премьер.

Выступление Мишустина перед кабмином, на котором он рассказал о планах правительства по поддержке экономики. Видео © Пресс-служба Правительства России

Правительство России направит один триллион рублей на поддержку экономики страны в условиях западных санкций. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, кабмин оперативно подготовил план первоочередных действий по повышению устойчивости этой сферы.

"Это очень гибкий документ. Он будет постоянно пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от развития ситуации", — заявил Мишустин.

Документ включает в себя более 100 инициатив без учёта уже принятых и реализуемых. Мишустин добавил, что "он будет постоянно пополняться и выпускаться поэтапно в зависимости от развития ситуации". По словам премьер-министра, правительством разработан план, который позволит перестроить многие производственные и логистические цепочки, обеспечить предприятия новыми поставщиками и покупателями. Также документ направлен на поддержку граждан России, гарантируя наличие привычных товаров и услуг или же их достойной альтернативы.

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Ранее эксперт Павел Шапкин объяснил Лайфу, чем магазины заменят исчезающие импортные алкоголь и газировку. По его словам, торговые сети уже научились импортировать продукцию сами, общаясь напрямую с производителями и находя логистические цепочки в обход санкций. Кроме того, у РФ много своих производителей.

Обложка ©

Скрин из видео пресс-службы Правительства России

Григорий Воронцов

Комментарий

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Павел Малыгинсегодня в 14:57

Хватит всех кормить. Россия должна заботиться о гражданах своей страны.

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