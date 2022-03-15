ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 15 марта 2022, 14:39

Канада добавила в санкционные списки ещё 15 россиян, включая Конашенкова и Мизинцева из Минобороны

Ограничения в числе прочего подразумевают заморозку активов российских граждан на территории Канады, если такие имеются.

Власти Канады расширили ограничительные меры в отношении России, добавив в санкционный список ещё 15 должностных лиц. Соответствующее заявление опубликовано во вторник на сайте правительства страны.

Под ограничения подпали министр экономического развития Максим Решетников, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков, начальник Национального центра управления обороной Михаил Мизинцев, заместитель главнокомандующего ВМФ Владимир Касатонов и другие российские чиновники.

Напомним, что Канада ввела уже четыре пакета санкций против России из-за военной спецоперации на Украине. В предыдущие "волны" под ограничениями уже оказались пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, телеведущий Владимир Соловьёв, министр здравоохранения Михаил Мурашко и другие.

Европа без зерна и масла: как санкции против России отразятся на жителях Запада
Европа без зерна и масла: как санкции против России отразятся на жителях Запада

А ранее Лайф сообщал, что Великобритания ввела запрет на экспорт предметов роскоши в Россию.

BannerImage

Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Алексей Берковиц
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Канада
  • Украина
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar