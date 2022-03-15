Макрон не исключил возможности новых визитов в Москву и Киев

Лидер Франции уточнил, что допускает любую политическую инициативу, однако намерен совершать определённые шаги, когда поймёт, что они могут дать полезные и ощутимые результаты.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, отвечая на вопрос журналиста о возможных визитах в Москву и Киев, сказал, что не исключает таких поездок. Однако, как подчеркнул французский лидер, в ближайшее время такие поездки не планируются.

"Я не исключаю ничего, никакой политической инициативы. Я сделаю это (визиты в Москву и Киев. — Прим. Лайфа), когда пойму, что могут быть полезные и ощутимые результаты. Но сегодня условия пока для этого не сложились", — сказал Макрон во время посещения центра по приёму украинских беженцев в департаментах Марна и Луара.

Ранее Лайф сообщал, что Макрон обсудил с президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским ужесточение санкций против России. Также политики договорились поддерживать Киев и совместно принять все полезные инициативы для прекращения боевых действий. Кроме того, лидер Франции заявил, что собрался вновь позвонить президенту РФ Владимиру Путину. Макрон подчеркнул, что Европа не может быть в безопасности, если у неё не будет диалога с Москвой.