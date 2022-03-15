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15 марта, 14:47

Макрон не исключил возможности новых визитов в Москву и Киев

Лидер Франции уточнил, что допускает любую политическую инициативу, однако намерен совершать определённые шаги, когда поймёт, что они могут дать полезные и ощутимые результаты.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, отвечая на вопрос журналиста о возможных визитах в Москву и Киев, сказал, что не исключает таких поездок. Однако, как подчеркнул французский лидер, в ближайшее время такие поездки не планируются.

"Я не исключаю ничего, никакой политической инициативы. Я сделаю это (визиты в Москву и Киев. — Прим. Лайфа), когда пойму, что могут быть полезные и ощутимые результаты. Но сегодня условия пока для этого не сложились", — сказал Макрон во время посещения центра по приёму украинских беженцев в департаментах Марна и Луара.

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Ранее Лайф сообщал, что Макрон обсудил с президентами США и Украины Джо Байденом и Владимиром Зеленским ужесточение санкций против России. Также политики договорились поддерживать Киев и совместно принять все полезные инициативы для прекращения боевых действий. Кроме того, лидер Франции заявил, что собрался вновь позвонить президенту РФ Владимиру Путину. Макрон подчеркнул, что Европа не может быть в безопасности, если у неё не будет диалога с Москвой.

Напомним, последний раз Макрон посещал Москву в начале февраля 2022 года, проведя в Кремле переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Они продолжались пять часов и завершились около полуночи. Из Москвы французский президент отправился в Киев, где встретился с лидером Украины Владимиром Зеленским.

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ТАСС/AP

Наталья Исакова

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