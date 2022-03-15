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15 марта, 11:10

Битва луков?: Макрон надел толстовку и джинсы, и теперь его не отличить от Зеленского

Похоже, модные тренды диктует не Париж, а Киев. Иначе как объяснить, что президент Франции сменил классические костюмы на одежду в стиле кежуал, словно повторяя за украинским лидером.

<p>Обложка © <a href="https://www.instagram.com/p/CbGFW5Xgpcf/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram</a>, <a href="https://www.president.gov.ua/ru/photos/zustrich-prezidenta-ukrayini-volodimira-zelenskogo-z-predsta-4477" target="_blank" rel="noopener noreferrer">president.gov.ua</a></p>

Обложка © Instagram, president.gov.ua

Неужто французский лидер Эмманюэль Макрон пытается копировать стиль украинского коллеги Владимира Зеленского? Таким вопросом задались британские журналисты. Они обратили внимание, что всегда безукоризненно одетый в тёмно-синий костюм Макрон появляется в рабочем кабинете в толстовке и джинсах, ещё и с щетиной. Новые фото президента Франции накануне опубликовала в своём аккаунте в "Инстаграме" его официальный фотограф Соазиг де ла Муассоньер, и снимки уже наделали много шума, став поводом для очередной порции мемов.

Авторы статьи в английской еженедельной газете Daily Mail посчитали, что примером для подражания для Макрона стал Владимир Зеленский. С начала специальной военной операции России по защите Донбасса президент Украины одевается в куртки, футболки и толстовки цвета хаки. Костюмов на Зеленском теперь не увидишь.

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото ©️ Сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото ©️ Сайт президента Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото ©️ Instagram / Soazig de la Moissonnière / Présidence de la République

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото ©️ Instagram / Soazig de la Moissonnière / Présidence de la République

Перемены в том, как сейчас выглядит Макрон, оценили не все. "Похоже на плохое перевоплощение в Рокки Бальбоа", "Не могу дождаться, когда увижу Бориса Джонсона и Прити Патель в полной боевой экипировке на публике", "Боже мой, если когда-либо существовал жалкий человечек, вот он!" — написали комментаторы под заметкой.

Владимир Зеленский. Фото ©️ Instagram / zelenskiy_official

Владимир Зеленский. Фото ©️ Instagram / zelenskiy_official

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото ©️ Instagram / Soazig de la Moissonnière / Présidence de la République

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото ©️ Instagram / Soazig de la Moissonnière / Présidence de la République

10 апреля во Франции пройдут президентские выборы. Вероятно, Макрону, если он хочет задержаться в Елисейском дворце, стоит сменить тактику игры.

Украинский лидер Владимир Зеленский. Фото ©️ Facebook / zelenskiy.official

Украинский лидер Владимир Зеленский. Фото ©️ Facebook / zelenskiy.official

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото ©️ Instagram / Soazig de la Moissonnière / Présidence de la République

Президент Франции Эмманюэль Макрон. Фото ©️ Instagram / Soazig de la Moissonnière / Présidence de la République

Измученный переговорщик Макрон стал мемом, но выдержке президента Франции можно только позавидовать

Измученный переговорщик Макрон стал мемом, но выдержке президента Франции можно только позавидовать

Марта Белова

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