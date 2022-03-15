Слава потребовала от Барских вернуть заработанные в России миллионы, и тот ответил, обозвав лицемеркой

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) не оставила без внимания ситуацию вокруг украинского исполнителя Макса Барских, продолжающего плевать в колодец, из которого долго пил. Не устроило звезду, что Барских отменил концерты в России, а деньги за уже проданные билеты решил не возвращать россиянам, а отдать на гуманитарную помощь. В ролике в своём инстаграме Слава предложила Максу Барских отказаться от миллионов, заработанных в нашей стране.

Певица Слава призвала Макса Барских вернуть деньги, заработанные в России

Певица Слава предложила Максу Барских отдать заработанные в России миллионы на гумпомощь. Видео из сториз © Instagram / nastya_slava, Telegram / imnotbozhena

"Тогда будет честно, что все деньги, которые ты заработал в России на корпоративах, а я уверена, что ты заработал их именно здесь: на своё благосостояние, на часы, на квартиры, на всё остальное. Конечно, у тебя были какие-то концерты, я уверена, и в Европе, и в своей родной стране, но я уверена, что основной твой денежный капитал был заработан именно в России. Ты тогда верни, отдай людям, на гуманитарную помощь, на благотворительность, отдай их своей стране, отдай. Вот это будет поступок, вот это будет честно", — порассуждала певица Слава.

Барских обратился к Тимати, Яне Рудковской и Ольге Бузовой и назвал Славу лицемеркой

Такой выпад Славы в свою сторону Барских без ответа не оставил. "Слава. Слава, ты — лицемерка. Не так давно пела мне оды любви, а сейчас открыла рот и воняет", — сказал Барских в обращении. Отметим, что на записи он выглядит довольно измученным.

Макс Барских лично обратился к певице Славе, Яне Рудковской и Ольге Бузовой. Видео из сториз © Instagram / max_barskih

Не забыл исполнитель и про Яну Рудковскую, которая считает, что Макс должен вернуть все российские музыкальные награды. "Если он так быстро переобулся и не хочет иметь ничего общего с Россией! Пусть вернёт эти "награды, которые не входят в его географию")! За его "Туманы" в основном голосовала российская публика, а он всё равно её уже слил! Посмотрим, от какой страны будут его следующие награды! Вряд ли он в какой-то другой геолокации найдёт таких преданных фанатов, которые не только помогали ему выиграть все его награды, но и отдавали российский заработанный рубль на его концертах", — написала продюсер в своём телеграм-канале.

"Яна Рудковская, Яночка! Мне кажется, ты уже давно не видишь ничего, кроме логотипов "Луи Виттона". Очнись, ты же умная женщина!" — сказал Барских. У коллеги по сцене Ольги Бузовой певец уточнил, не в Дубае ли она. "Тоже улетела? Спасибо "Инстаграму", что избавил нас от твоего присутствия, от этого нескончаемого потока не нужной никому информации. А ты сиди там и верь, что все твои боты перейдут из "Инстаграма" в "Телеграм", что маловероятно", — указал исполнитель.

Что до Тимати, Барских предложил рэперу "сидеть молча" и спасать "свою полубанкротную компанию". "И хватит сыпать свои угрозы, ты ничего из себя не представляешь без помощи своих папиков", — заявил Макс.