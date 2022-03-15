Apple добавила платёжную систему "Мир" в способы оплаты в учётной записи
Теперь заплатить за покупку в Apple ID можно не только большинством кредитных и дебетовых карт, со счёта мобильного телефона или подарочными сертификатами.
Apple добавила возможность оплачивать покупки в учётной записи Apple ID банковскими картами с платёжной системой "Мир". Об этом сообщает компания на официальном сайте.
Также в перечне способов оплаты Apple Pay большинство кредитных и дебетовых карт, счёт мобильного телефона и остаток на счёте Apple ID от погашения подарочных карт App Store и iTunes или внесения средств.
Напомним, ранее транснациональные корпорации Visa и Mastercard объявили о прекращении деятельности в России. Там пояснили, что карты, выпущенные российскими банками, больше не будут поддерживаться их системами в других странах, а иностранные карты перестанут работать на территории РФ. В Национальной системе платёжных карт сообщили, что Visa и Mastercard с истекшим сроком годности автоматически перевыпустят на базе "Мир".
Pixabay