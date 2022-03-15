Michelin приостанавливает экспорт и производство шин в России

Один из самых популярных французских производителей шин Michelin приостанавливает экспорт в Россию и производственную деятельность в стране. Об этом сообщается на сайте компании.

"Michelin приостанавливает свою производственную деятельность, а также свой экспорт в Россию", — говорится в сообщении.

По данным компании, на её заводе в подмосковном Давыдово производят шины для легковых автомобилей и грузовиков, продукция предназначена в основном для местного рынка. На заводе работает около 750 человек.

Ранее Лайф сообщал, что японская компания Bridgestone решила приостановить производство шин в Ульяновске. Это произойдёт 18 марта. Также концерн замораживает новые инвестиции в России. Компания продолжит выплачивать зарплату своим российским сотрудникам.