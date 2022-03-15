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15 марта, 15:25

Michelin приостанавливает экспорт и производство шин в России

На заводе в подмосковном Давыдово производят комплектующие для легковых автомобилей и грузовиков, продукция предназначена в основном для местного рынка.

Один из самых популярных французских производителей шин Michelin приостанавливает экспорт в Россию и производственную деятельность в стране. Об этом сообщается на сайте компании.

"Michelin приостанавливает свою производственную деятельность, а также свой экспорт в Россию", — говорится в сообщении.

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"Ашан" и другие французские компании не уйдут из России

По данным компании, на её заводе в подмосковном Давыдово производят шины для легковых автомобилей и грузовиков, продукция предназначена в основном для местного рынка. На заводе работает около 750 человек.

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Немецкая фармкомпания Bayer продолжит поставлять лекарства в Россию

Ранее Лайф сообщал, что японская компания Bridgestone решила приостановить производство шин в Ульяновске. Это произойдёт 18 марта. Также концерн замораживает новые инвестиции в России. Компания продолжит выплачивать зарплату своим российским сотрудникам.

Напомним, что поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала российская военная "Операция Z" на Украине, Владимир Путин объявил о её проведении утром 24 февраля. Лайф следит за развитием событий в онлайн-трансляции.

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Michelin. com

Наталья Исакова
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