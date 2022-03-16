Глава МИД КНР: Санкции против России усложняют восстановление мировой экономики
Министр надеется, что США, Европа и РФ смогут в дальнейшем обсудить создание эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности и достижения долгосрочной стабильности.
Эскалация санкций в отношении России усложняет процесс восстановления мировой экономики. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой.
"В настоящее время США и Европа безостановочно усиливают санкции в отношении России. Для трудного восстановления мировой экономики это в очередной раз как "соль на рану". Кроме того, это наносит неоправданный ущерб благосостоянию жителей всех стран", — передаёт его слова пресс-служба внешнеполитического ведомства Китая.
По словам Ван И, существует надежда, что стороны смогут приложить больше усилий, чтобы поспособствовать мирным переговорам, а не наоборот. Кроме того, министр считает, что за украинским кризисом стоит проблема европейской безопасности. И в конечном итоге конфликту придёт конец, поэтому также есть надежда, что с Россией за стол переговоров сядут европейские страны "для углублённого и всестороннего диалога". Таким образом, считает Ван И, получится обсудить "создание сбалансированного, эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности и достижения долгосрочной стабильности в Европе".
Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса — "Операции Z". Глава государства отметил, что речь о военной оккупации Украины не идёт. Лайф следит за развитием событий в режиме реального времени.