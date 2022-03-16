Глава МИД КНР: Санкции против России усложняют восстановление мировой экономики

Министр надеется, что США, Европа и РФ смогут в дальнейшем обсудить создание эффективного и устойчивого механизма европейской безопасности и достижения долгосрочной стабильности.

Эскалация санкций в отношении России усложняет процесс восстановления мировой экономики. Об этом заявил министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с главой МИД Нидерландов Вопке Хукстрой.

"В настоящее время США и Европа безостановочно усиливают санкции в отношении России. Для трудного восстановления мировой экономики это в очередной раз как "соль на рану". Кроме того, это наносит неоправданный ущерб благосостоянию жителей всех стран", — передаёт его слова пресс-служба внешнеполитического ведомства Китая.