Туроператоры вывезли из-за рубежа более 80% организованных туристов

Российские туроператоры вывезли из-за границы около 75 тысяч организованных туристов, это более 80% от их общего числа. Об этом сообщает пресс-служба Ростуризма.

"При поддержке Ростуризма на сегодняшний день туроператоры обеспечили возвращение домой более 80% наших организованных туристов — это порядка 75 тыс. человек", — уточнили в ведомстве.

Уточняется, что за последние сутки на родину удалось вернуть более 1,5 тысячи путешественников. В Ростуризме добавили, что больше всего отечественных организованных туристов находится в Египте, Турции, ОАЭ, Доминикане, Вьетнаме и Таиланде. Домой их возвращают специальными чартерными рейсами либо регулярными стыковочными рейсами через третьи страны.

Работы по вывозу граждан ведутся в круглосуточном режиме Минтрансом, Росавиацией, МИД и Ростуризмом совместно с туроператорами и авиакомпаниями, однако всё осложняется ограниченным количеством доступных самолётов, по которым нет рисков изъятия в зарубежных аэропортах или прекращения действия их страховки, уточнили в агентстве.