В Подмосковье спасли женщину, задыхавшуюся из-за лаврового листа

Медики из больницы имени профессора Розанова в Московской области спасли женщину, которая мучилась от удушья. Причиной этому оказался лавровый лист, застрявший в горле, сообщают в пресс-службе регионального Минздрава.

Женщина поступила в учреждение с жалобами на тошноту, она жаловалась на затруднённость дыхания. Врачи выяснили, что во время приёма пищи у неё в горле застрял лавровый лист. Пациентка вспомнила, как ужинала дома и подавилась пряностью. Лист встал поперек горла и при вдохе перекрывал гортань, а на выдохе принимал вертикальное положение. Посторонний предмет извлекли за несколько минут, после чего отправили пациентку домой, дав несколько рекомендаций.