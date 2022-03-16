Аксёнов: Украина с западными хозяевами давно напрашивалась на военный ответ

По мнению главы Крыма, общий ход событий позволял предполагать, что всё закончится именно так, и речь даже не только о последних годах.

Действия властей Украины и их "хозяев" на Западе давно уже указывали на то, что на них будет военный ответ. Такое мнение выразил глава Крыма Сергей Аксёнов. По его мнению, проведение российской военной "Операции Z" — вынужденная мера.

"Украина и её западные хозяева очень долго напрашивались на военный российский ответ. В принципе, общий ход событий в соседней стране позволял с большой долей вероятности предполагать, что всё закончится именно так", — сказал Аксёнов в интервью ТАСС.

Он добавил, что речь даже не о последних восьми годах, а обо всём периоде существования Украины как государства. Глава республики напомнил, что лозунг "Крым будет украинским или безлюдным" родился не в 2014 году.

"Он родился ещё в начале 90-х. И кричать нам "москаляку на гиляку" и "москалей на ножи" начали не в 2014 году и не 24 февраля 2022 года. Варварские бомбардировки Донбасса и сегодняшние события — это итог трёх десятилетий построения независимой Украины как анти-России под патронатом Запада", — отметил Аксёнов.

По его мнению, теперь Украине предстоит сложный путь по демилитаризации и денацификации страны. Главную роль в нём должен играть сам украинский народ. Аксёнов отметил, что "на освобождённых территориях Украины жизнь быстро восстанавливается", и видит в этом "определённый оптимизм".